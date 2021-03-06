Pentagon, Ukrayna'ya 125 milyon dolarlık askeri yardımı duyurdu

star.com.tr 06 Mart 2021 Cumartesi 00:06 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 00:06

Pentagon Sözcüsü John Kirby, söz konusu yardımın "Ukrayna kuvvetlerinin ülkenin toprak bütünlüğünü korumasına, sınırlarını güvence altına almasına ve NATO ile birlikte çalışabilirliği geliştirmesine yardımcı olacak" eğitim, teçhizat ve danışmanlık çabalarını içerdiğini" belirtti.

Kirby, askeri yardımın Javelin tanksavar füzelerini içermeyeceğini ancak Ukrayna'nın karasularını savunmasına yardımcı olacak 2 adet silahlı Mark IV devriye botunu içereceğini ifade etti. Buna ek olarak topçulara karşı uydu görüntüsü, analiz desteği, askeri tıbbi tedavi tahliye prosedürleri için ekipmanları da kapsayan radarların sağlandığı bildirildi.

ABD, 2014 yılından bu yana Ukrayna Güvenlik Yardımı Girişimi kapsamında Ukrayna'ya 2 milyar dolardan fazla güvenlik yardımı sağladı.

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