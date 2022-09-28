Pentagon'a ateş püskürdü! ''F-16 için kimi kandırıyorsunuz?''

Hindistan, Pakistan ile arasındaki ihtilaf yüzünden ABD'nin Pakistan'a F-16 satışından duyduğu korkuyu dile getirdi. Konuya ilişkin Hindistan Dışişleri Bakanı S. Jaishankar, sosyal medya hesabından ABD'ye karşı birçok paylaşımda bulundu. Geçtiğimiz günlerde ise ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Pakistan'a F-16 satışına yönelik, önerisinde "Sağlam havadan karaya kabiliyeti sayesinde Pakistan'ın terörle mücadele operasyonlarını destekleme kabiliyetini büyük ölçüde geliştirdiğini." ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklama Hindistan'ı tetikleyen son hamle oldu.

"F-16 İÇİN KİMİ KANDIRIYORSUNUZ?"



Hindistan Dışişleri Bakanı S. Jaishankar bu ayın başlarında 'mevcut ve gelecekteki terörle mücadele tehditlerini' karşılamak için F-16 savaş uçağı filosunu destekleme programını Pakistan'a göndermeye karar veren ABD'ye sert bir tepki gösterdi. F-16 satışına sıcak bakmayan Bakan S. Jaishankar, "Bunları söyleyerek kimseyi kandıramazsınız." dedi.

Hindistan medyasında yer alan makalelerde ise ABD'nin Pakistan'a F-16 tedarikine ilişkin "Birisinin bunu terörle mücadele içeriği olduğu için yapıyorum demesi ve bu yüzden herkesin bildiği bir F-16 yeteneği gibi bir uçaktan bahsettiğinizde, nerede kullanıldığını biliyorsunuz." şeklinde bir bilgiler yer almıştı.

F-16 SAVAŞ UÇAĞININ PAKİSTAN YOLCULUĞU



ABD ilk olarak 1980'lerin başında Pakistan'a F-16 tedarikini tartıştı. Başkan Ronald Reagan, Kongre'nin muhalefetine rağmen, Pakistan'ın Afganistan'daki ABD'ye yardımı karşılığında F-16'ların satışını kabul etmek için yürütme yetkisini kullandı. Pakistan F-16'ları en az 10 Afgan ve Sovyet jetini, helikopterini ve nakliye uçağını düşürdü. Ancak Sovyetler Birliği'nin 1989'da Afganistan'daki yenilgisiyle ABD'nin Pakistan'a olan güveni hızla azaldı. Pakistan'ın bildirilmemiş nükleer silah programı, Pakistan'ın hâlihazırda 658 milyon dolar ödediği 30 F-16'nın tedarikinin iptal edilmesiyle sonuçlandı.

11 Eylül terör saldırıları ABD'nin bölgedeki çıkarlarına yeniden odaklandı ve Pakistan'ı Afganistan'da El Kaide ve Taliban'a karşı savaşta merkezi bir kanal haline getirdi. Bush yönetimi, daha önce bloke edilen F-16'ları Pakistan'a bırakmayı ve Pakistan'a yaklaşık 3 milyar dolar değerinde yeni F-16 Block-50/52 uçağı satmayı kabul etti.

QUAD aracılığıyla Hint-Pasifik'te geç saatlerde ABD ve Hindistan arasında önemli stratejik yakınlaşmaya rağmen, Biden yönetiminin bu aşamada yaptığı duyuru, Pakistan için 450 milyon dolarlık bir F-16 uçak filosu idame programını onaylaması kafa karıştırıcı sinyaller veriyor. Başkan Joe Biden liderliğindeki ABD hükümeti, selefi Donald Trump'ın Afgan Taliban ve Hakkani ağı için güvenli sığınaklar sağlamak yerine Pakistan'a askeri yardımı askıya alma kararını bozmaya karar verdi.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price günlük basın toplantısında gazetecilere, Dışişleri Bakanı S Jaishankar'ın açıklamasına yanıt olarak şunları söyledi; "Her ikisine de ortak olarak bakıyoruz, çünkü birçok durumda ortak değerlerimiz var. Birçok durumda ortak çıkarlarımız var. Ve Hindistan ile olan ilişkimiz kendi başına ayakta duruyor. Pakistan ile olan ilişkimiz de kendi başına ayakta duruyor."

ABD hükümetinin Pakistan'a F-16 filosu uçak bakım programının devamı desteği uçak, motor, donanım ve yazılımının modifikasyonlarını desteklenmesini, ayrıca sınıflandırılmış jetler ve motor yedek parçalarının onarımını ve iadesini içeriyor. Pentagon'dan yapılan açıklamada ayrıca önerilen satışın "Ülkenin F-16 filosunun sürdürüleceği ve Pakistan'ın güçlü havadan karaya kabiliyeti sayesinde terörle mücadele operasyonlarını destekleme kabiliyetini büyük ölçüde geliştireceği" belirtildi.