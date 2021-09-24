24 Eylül 2021 Cuma 22:07 - Güncelleme: 24 Eylül 2021 Cuma 22:18

Mart ayında ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren Loyal Wingman üretim aşamasına adım adım yaklaşıyor. Mürettebatlı uçaklarla birlikte çalışmak üzere tasarlanmış 'Loyal Wingman pilotsuz savaş uçağı'nın ilk uçuş testi geçen mart ayında Avustralya'da yapılmıştı.

Yeni uçağın geliştirilmesinin planlandığı gibi ilerlediğini söyleyen Boeing Avustralya CEO'su Scott Carpendale, Avustralya Kraliyet Hava Kuvvetleri ile ortaklaşa bu uçaklardan altı tanesini ülkede geliştirildiğini ifade etti.

KUZEY AMERİKA DIŞINDAKİ İLK TESİS

Avustralya'nın Queensland Eyaleti Başbakanı Annastacia Palaszczuk, bu gelişmenin "harika bir haber" olduğunu ve Boeing'in Kuzey Amerika dışında ilk kez böyle bir tesis kurduğunu söyledi.

Avustralya hükümeti, Boeing'in diğer küresel müşteriler için de özelleştirilebilir olduğunu açıkladığı ürünün geliştirilmesi için 31 milyon dolar yatırım yapmıştı.

AVUSTRALYA, 1942'DE BERİ İLK DEFA SAVAŞ UÇAĞI GELİŞTİRİYOR



Avustralya, Loyal Wingman ile birçok cephede iddialı bir konuma gelmeyi hedefliyor. Bu noktada, Loyal Wingman'in, ilk uçuşunu 1942'de gerçekleştiren CAC Boomerang'ın ardından, Avustralya tarafından geliştirilen ilk savaş uçağı olduğunun altını çizmek gerekiyor. Avustralya'da, hükümet de bu projeyi önemsiyor ve projeye, her yıl 10 milyon Avustralya doları olmak üzere, toplam 40 milyon Avustralya dolarlık bir fon ayırmış durumda.

Projenin, RAAF'ın gereksinimleri doğrultusunda yürütülmesi, kuşkusuz, Avustralya için önemli bir kazanım. Loyal Wingman, aynı zamanda bir konsept geliştirme aracı da olacak. Yapılacak uçuşlarda, böyle bir İHA'nın hangi özelliklere sahip olması gerektiği ile ilgili görüşler, sahada test edilecek. Geliştirme sırasında ortaya konan öngörülerin, sahada ne ölçüde geçerli olduğu anlaşılacak. Belki de sonuçta, ihtiyacın, Loyal Wingman'in mevcut tasarımından, bazı konularda farklılaşan bir İHA olduğu anlaşılacak. RAAF'ın, tüm bu süreçlerde ihtiyaç makamı olarak yer alması, gereksinimlerini tam olarak sağlayan çözümü elde etmesinin önünü açacak.

Proje kapsamında, Avustralya savunma ve havacılık sanayisi de birçok kazanım elde ediyor. Boeing'in bu ülkedeki yerel yapılanması olan Boeing Australia; ülkenin 38 farklı noktasında, toplam 3.500 çalışanı ile faaliyet gösteriyor. Loyal Wingman projesi kapsamında, Boeing Australia'nın yanı sıra 35'ten fazla Avustralya firmasında çalışan, 100'ü aşkın personel katkı veriyor. İHA'nın bileşenlerinin yaklaşık %70'i, Avustralya kaynaklı.