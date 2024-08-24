Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni'ne katılacak. Törenin ardından Pirireis denizaltısı ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu hizmete girecek.

Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

Açılış töreninin ardından Havadan Bağımsız Tahrik Sistemli Denizaltı Projesi kapsamında inşa edilen ilk denizaltı Pirireis hizmete girecek.

Öte yandan Hızırreis denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine, Muratreis denizaltısı havuz donatım faaliyetlerine başlayacak. YAKIT 2-3-4 Akaryakıt gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu da hizmete girecek.

DENİZALTININ BAŞLICA ÖZELLİKLERİ

*Havadan bağımsız tahrik kabiliyeti

*Gizlilik içinde uzun süre harekat icra edebilme yeteneği

*Yüksek süratli gelişmiş torpidolar

*Satıh hedeflerine atılabilen güdümlü mermiler

*1850 ton deplasman

*40 personel kapasitesi

Pirireis denizaltısının envantere gireceği tarih belli oldu

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