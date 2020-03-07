Polonya, Rusya'yla mücadele için tanksavar füzesi alıyor

star.com.tr 07 Mart 2020 Cumartesi 10:44 - Güncelleme: 07 Mart 2020 Cumartesi 10:44

Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı'na (DSCA) göre Polonya, Javelin füze sistemi satın alacak.

Polonya Hükumeti, ABD Hükumetinden toplam maliyeti 100 milyon dolar değerinde, 180 Javelin füzesi ve 79 Javelin Komuta Fırlatma Ünitesi (CLU) satın almak istediğini açıkladı.

Bunların yanı sıra Polonya bu alım karşılığında, Temel Beceri Eğitmenleri (BST), Füze Simülasyon Turları (MSR), Akü Soğutucu Üniteleri (BCU), değiştirilmiş 2 seviyeli bakım parçaları, eğitim, yüklenici teknik yardımı, nakliye ve diğer lojistik unsurları da alacak.

ABD Savunma Güvenliği İşbirliği Ajansı (DSCA) yaptığı açıklamada, "Javelin sisteminin önerilen bu satışı, Polonya'nın ulusal savunma gereksinimlerini karşılamak için egemenliğini ve toprak bütünlüğünü savunmak için uzun vadeli savunma kapasitesini geliştirmesine yardımcı olacak. Polonya bu sistemi silahlı kuvvetlerine almakta zorluk çekmeyecek.” denildi.

FGM-148 JAVELİN

Javelin, tek bir kişi tarafından taşınabilen ve fırlatılabilen bir tanksavar güdümlü mühimmattır. Raytheon Company ve Lockheed Martin arasındaki bir ortaklık olan Javelin Ortak Girişimi tarafından üretilmektedir.

Javelin, ABD Ordusu, ABD Deniz Piyadeleri ve çok sayıda uluslararası müşteriye, zırhlı araçlar, sığınaklar ve mağaralar da dâhil olmak üzere çok çeşitli hedeflere karşı kullanılmak üzere orta menzilli “at ve unut” sistemli bir füze sağlıyor.

Silah, gündüz, gece ve her türlü hava koşulunda kullanılabilir.

Personelin taşıdığı fırlatıcı tüp sayesinde lazerli elektronik işaretleme kullanılarak hedefe kilitlenir. Bütün zırhlı kara araçları, düşük hızlı hava araçları, bina, siper ve koruganlara kullanımı uygundur.

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