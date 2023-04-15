İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2023 Cumartesi / 25 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3574
  • EURO
    21,3054
  • ALTIN
    1247.12
  • BIST100
    5092.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Polonya'ya yeni Bayraktar TB2 SİHA'lar teslim edildi
Savunma

Polonya'ya yeni Bayraktar TB2 SİHA'lar teslim edildi

Polonya'nın Türkiye'den sipariş ettiği Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracının (SİHA) ikinci partisi Polonya ordusuna teslim edildi. Ekim ayında ilk teslimatı yapılan Bayraktar TB2 SİHA'ların ise yapılan testleri başarıyla geçtiği açıklandı.

IHA15 Nisan 2023 Cumartesi 15:58 - Güncelleme:
Polonya'ya yeni Bayraktar TB2 SİHA'lar teslim edildi
ABONE OL

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bayraktar TB2 SİHA'ların ikinci partisinin Polonya ordusuna teslim edildiğini duyurdu. Bakan Blaszczak ayrıca Ekim ayında ilk parti teslimatı yapılan Bayraktar TB2 SİHA'ların ise Miroslawiec kasabasındaki 12. İnsansız Hava Araçları Üssü'nde yapılan testleri başarıyla geçtiğini belirtti.

POLONYA TÜRKİYE'DEN SİLAHLI İNSANSIZ HAVA ARACI SATIN ALAN İLK NATO ÜLKESİ

Polonya, Mayıs 2021'de Türkiye ile imzaladığı anlaşmayla 270 milyon dolara her birinde 6 adet SİHA bulunan 4 setlik TB2 SİHA alımı yapmıştı. Mobil kontrol istasyonları, simülatörler, yedek parça stoku, lazer güdümlü MAM-L ve MAM-C füzeleri, eğitim ve lojistik desteğini de içeren anlaşmayla Polonya, Türkiye'den silahlı insansız hava aracı satın alan ilk NATO ülkesi olmuştu. İlk teslimatı Ekim 2022'de gerçekleştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların tümünün teslimatının ise 2024 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

  • polonya
  • Bayraktar TB2 SİHA
  • Mariusz Blaszczak

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.