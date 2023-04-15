Polonya'ya yeni Bayraktar TB2 SİHA'lar teslim edildi

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Bayraktar TB2 SİHA'ların ikinci partisinin Polonya ordusuna teslim edildiğini duyurdu. Bakan Blaszczak ayrıca Ekim ayında ilk parti teslimatı yapılan Bayraktar TB2 SİHA'ların ise Miroslawiec kasabasındaki 12. İnsansız Hava Araçları Üssü'nde yapılan testleri başarıyla geçtiğini belirtti.

POLONYA TÜRKİYE'DEN SİLAHLI İNSANSIZ HAVA ARACI SATIN ALAN İLK NATO ÜLKESİ

Polonya, Mayıs 2021'de Türkiye ile imzaladığı anlaşmayla 270 milyon dolara her birinde 6 adet SİHA bulunan 4 setlik TB2 SİHA alımı yapmıştı. Mobil kontrol istasyonları, simülatörler, yedek parça stoku, lazer güdümlü MAM-L ve MAM-C füzeleri, eğitim ve lojistik desteğini de içeren anlaşmayla Polonya, Türkiye'den silahlı insansız hava aracı satın alan ilk NATO ülkesi olmuştu. İlk teslimatı Ekim 2022'de gerçekleştirilen Bayraktar TB2 SİHA'ların tümünün teslimatının ise 2024 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.