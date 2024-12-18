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Savunma

Portekiz'e askeri gemi ihracatı ABD'yi tedirgin etti! Türkiye denizlerde gücünü artıyor

Türkiye ile Portekiz arasında yapılan askeri gemi ihracatı yabancı basında büyük yankı uyandırdı. ABD basınında yer alan bir haberde, Türkiye'nin Portekiz Deniz Kuvvetleri için tasarlayıp inşa edeceği iki adet Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisinin Türkiye'nin denizlere verdiği önemi yansıttığı ifade edilerek, savunma sanayi alanında atılan adımlara dikkat çekildi.

Star Gazetesi18 Aralık 2024 Çarşamba 23:13 - Güncelleme:
Portekiz'e askeri gemi ihracatı ABD'yi tedirgin etti! Türkiye denizlerde gücünü artıyor
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Türkiye, Portekiz Deniz Kuvvetleri için STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ana yükleniciliğinde tasarlayıp, inşa edeceği iki adet Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi ile ilk kez bir Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkeye askeri gemi ihracatı gerçekleştirmiş oldu.

'BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

Gelişmeyi yakından takip eden ABD basını, Türk deniz savunma firması STM'nin, Portekiz ile iki adet askeri gemi satışı için sözleşme imzaladığını, bu gelişmenin ise Türkiye ile bir NATO ülkesi arasındaki ilk askeri gemi sözleşmesi olarak büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Haberde, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün açıklamalarına yer verilirken, Görgün'ün "Dünyada kendi savaş gemisini üreten 10 ülkeden biri olan Türkiye, artık bu ürünleri üretmenin yanı sıra dost ve müttefik ülkelere de ihraç etmeye başlamıştır" açıklamasında bulunduğu aktarıldı.

KARGO VE MÜHİMMAT TAŞIYABİLECEK

Haberde ayrıca, gemilerin denizde donanma araçlarına yakıt, içme suyu, kargo ve mühimmat taşıyabilecek ve ikmal edebilecek, ayrıca gerektiğinde afet desteğinde bulunabileceği vurgulandı.

90 GÜN BOYUNCA KESİNTİSİZ DENİZDE KALABİLECEK

137 metre uzunluğa, 11 bin ton deplasmana, 18+ knot azami sürate sahip olacak gemilerin, 90 gün boyunca kesintisiz denizde kalabileceği ifade edilerek, toplamda 100 görev personeline ilave olarak 100 hariçten kişi barındırma kapasitesine sahip gemilerde, 20 adede kadar hafif taktik zırhlı araçları taşınabileceğinin altı çizildi.

ABD basınında yer alan haberde ayrıca, anlaşmanın, insansız deniz araçları, elektronik harp sistemleri, gemi inşa ve deniz modernizasyon projeleri gibi diğer alanlarda da Portekiz Donanmasıyla daha geniş kapsamlı iş birliğine doğru atılmış bir adım olduğu vurgulandı.

TÜRKİYE'NİN BAŞARISINA VURGU YAPTILAR

Gemilerin Portekiz Donanması teslimatının 2028 yılına kadar gerçekleşmesinin beklendiği belirtilen haberde Türkiye'nin denizlerde gücünü artırdığına vurgu yapılarak bu alanda yürütülen çalışmalara dikkat çekildi.

Türkiye'nin son yıllarda tersaneler, yüzer havuzlar ve çok amaçlı gemilerle deniz savunma sektörünü ve üretim kabiliyetlerini güçlendirdiği belirtilen haberde, geçen yıl Havelsan'ın altyapı ve deniz koruma görevlerini yerine getirmek üzere tasarlanmış insansız denizaltısı ÇAKA'yı tanıttığı aktarıldı. Ayrıca geçtiğimiz Kasım ayında, BAYKAR üretimi Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'dan kalkış ve iniş gerçekleştirerek tarihi bir uçuş gerçekleştirdiği hatırlatıldı.

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