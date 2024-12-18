Portekiz'e askeri gemi ihracatı ABD'yi tedirgin etti! Türkiye denizlerde gücünü artıyor

Türkiye, Portekiz Deniz Kuvvetleri için STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ ana yükleniciliğinde tasarlayıp, inşa edeceği iki adet Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi ile ilk kez bir Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkeye askeri gemi ihracatı gerçekleştirmiş oldu.

Gelişmeyi yakından takip eden ABD basını, Türk deniz savunma firması STM'nin, Portekiz ile iki adet askeri gemi satışı için sözleşme imzaladığını, bu gelişmenin ise Türkiye ile bir NATO ülkesi arasındaki ilk askeri gemi sözleşmesi olarak büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Haberde, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün'ün açıklamalarına yer verilirken, Görgün'ün "Dünyada kendi savaş gemisini üreten 10 ülkeden biri olan Türkiye, artık bu ürünleri üretmenin yanı sıra dost ve müttefik ülkelere de ihraç etmeye başlamıştır" açıklamasında bulunduğu aktarıldı.

Haberde ayrıca, gemilerin denizde donanma araçlarına yakıt, içme suyu, kargo ve mühimmat taşıyabilecek ve ikmal edebilecek, ayrıca gerektiğinde afet desteğinde bulunabileceği vurgulandı.

137 metre uzunluğa, 11 bin ton deplasmana, 18+ knot azami sürate sahip olacak gemilerin, 90 gün boyunca kesintisiz denizde kalabileceği ifade edilerek, toplamda 100 görev personeline ilave olarak 100 hariçten kişi barındırma kapasitesine sahip gemilerde, 20 adede kadar hafif taktik zırhlı araçları taşınabileceğinin altı çizildi.

ABD basınında yer alan haberde ayrıca, anlaşmanın, insansız deniz araçları, elektronik harp sistemleri, gemi inşa ve deniz modernizasyon projeleri gibi diğer alanlarda da Portekiz Donanmasıyla daha geniş kapsamlı iş birliğine doğru atılmış bir adım olduğu vurgulandı.

Gemilerin Portekiz Donanması teslimatının 2028 yılına kadar gerçekleşmesinin beklendiği belirtilen haberde Türkiye'nin denizlerde gücünü artırdığına vurgu yapılarak bu alanda yürütülen çalışmalara dikkat çekildi.

Türkiye'nin son yıllarda tersaneler, yüzer havuzlar ve çok amaçlı gemilerle deniz savunma sektörünü ve üretim kabiliyetlerini güçlendirdiği belirtilen haberde, geçen yıl Havelsan'ın altyapı ve deniz koruma görevlerini yerine getirmek üzere tasarlanmış insansız denizaltısı ÇAKA'yı tanıttığı aktarıldı. Ayrıca geçtiğimiz Kasım ayında, BAYKAR üretimi Bayraktar TB3'ün TCG Anadolu'dan kalkış ve iniş gerçekleştirerek tarihi bir uçuş gerçekleştirdiği hatırlatıldı.