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Savunma

'Pralay' başarıyla test edildi

Hindistan, nükleer başlık taşıyabilen yerli üretim füze sistemi 'Pralay'ı test etti. Konu hakkında yapılan açıklamada, belirlenen hedefe ulaştığı ve deneme atışını başarıyla tamamladığı belirtildi.

AA22 Aralık 2021 Çarşamba 19:58 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 19:58
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NDTV'nin haberine göre, Hindistan Savunma Araştırma Geliştirme Kuruluşunca (DRDO) geliştirilen "Pralay" füzesi, Bengal Körfezi'nde Odisha eyaleti açıklarından ateşlendi.

Füzenin deneme atışları, Rus yapımı hava savunma sistemi S-400'lerin konuşlandırılmasından bir gün sonra gerçekleştirildi.

DRDO'dan yapılan açıklamada, "Pralay"ın 150 ila 500 kilometre arasında etkili olduğu ve mobil fırlatıcı üzerinden ateşlenebileceği kaydedildi.

Açıklamada, füzenin istenen yörüngeyi takip ederek belirlenen hedefe ulaştığı ve deneme atışını başarıyla tamamladığı belirtildi.

Hindistan, 18 Aralık'ta 1000 ila 2 bin kilometre menzilli nükleer başlık taşıyabilen yeni nesil güdümlü füze sistemi "Agni P"yi de test etmişti.

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