Atina'ya tarihi hatırlatma: Büyük hezimetle ağlayarak evinize dönmenizle sonuçlanmıştı

Türk DEGS Diyarbakır Temsilcisi Atilla Kaymaz, ABD Yunanistan'daki varlığını güçlendirirken Yunanistan'da Türkiye'ye yönelik hadsiz tutumlarını artırdığını kaydederek buda FETÖ'nün, patronun ağzına göre konuşan papağan türünde bir casusluk örgütü olduğunun en açık göstergesi olduğunu vurguladı.

Kaymaz, "ABD Doğu Akdeniz'de varlığını artırır ve üsler yoluyla genişletirken bir yandan da Yunanistan'ı donatmakta ve Avrupa'nın şımarık çocuğunu cesaretlendirmektedir. Bu durum yeni değildir. I. Dünya Savaşı sonrasında Avrupalıların sahte desteği ile başlayan Yunanların Batı Anadolu işgali de Batı'nın Yunanı ateşe atarak sonra denize dökülmesi ve büyük hezimetle ağlayarak evine dönmesi ile sonuçlanmıştı. Batı böyledir, gücü ve boyutuna orantısız hayalleri ve hırsları olan Yunanistan'ı kendi amaçları için kullanır, gerektiğinde ise ortada bırakır. NATO'nun savunması çerçevesinde yapıldığı söylenen Europe Defender-21 Tatbikatının ardından getirilen malzemeler, helikopterler, tanklar, ZPT'ler ve benzeri taarruz silahları geri götürme maliyetleri bahane edilerek Yunanistan'a hibe edildi. Bunlar savunma değil taarruz malzemeleridir. Dolayısıyla, sorun Europe Defender-21 Tatbikatı teçhizatının savunma değil saldırı niteliği taşımasıdır. ABD buna paralel olarak Dedeağaç'ta yer alan üssünü genişletme kararı alırken, Dedeağaç Limanı'nı 'Balkanlara giden yol olarak' kullanacağını ifade etti. Yunan gazeteleri ABD'nin bu üssü Suda Üssü'ne benzer şekilde kullanacağını yazdılar. Yine ABD tarafından ifade edildiği şekilde ABD'nin üssü genişletme amacı 'Arleigh Burke' sınıfı ve benzeri özellikteki muhriplerin (destroyer) limana yanaşabilmesini ve limandan hizmet almasını sağlamaktır" dedi.

"ABD'NİN BALKAN ALTYAPI AĞI KURMA İSTEĞİ"

Türk DEGS Diyarbakır Temsilcisi Atilla Kaymaz, ABD, Karadeniz ve NATO'nun doğu kanadına yakın bir bölgede bir genişleme içerisinde olmasını 'Adalar (Ege) Denizi'nden başlayıp Romanya, Macaristan ve Polonya'ya kadar uzanan bir Balkan altyapı ağı kurma isteği' şeklinde ifade ettiğinde akıllara ABD tarafından yıllardır beslenip büyütülen Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) başta Yunanistan olmak üzere tüm Balkanlarda bir yayılma çabası içerisinde olduğu geldiğini belirtti. Kaymaz, "Dini bir oluşum olmaktan çok uzak bir 'casusluk şebekesi' olan ve casusluk örgütü şeklinde çalışan, kumandası CIA'in elinde bulunan yapının en büyük özelliği, devletlerin önemli kurumlarına, ağlarına, işleyişlerine sızarak bu devletlerin özgün sistemlerini, fabrika ayarlarını felç ederek bitkisel hayata getirdikten sonra CIA'in kontrolüne vermektir. FETÖ tarafından ele geçirilen bir ülkenin kumandası artık büyük oranda ABD'dedir. Tüm bunlar değerlendirildiğinde Yunanistan'ın yardım ve yataklık yaptığı bu örgütün farkında olup olmadığı, ABD'ye üsler verip Yunanistan'ı Türkiye'ye karşı güçlenmiş algısına kapılırken aslında içeriden hızlıca oyulduğunun ayırdına varıp varmadığı konusu gerçekten soru işaretidir" diye konuştu.

"YUNANİSTAN UMARIZ HIRSLARI UĞRUNA HENDEK KAZARKEN O HENDEĞİN İÇİNE KENDİSİ DÜŞMEZ"

Sözde akademisyen kılığındaki FETÖ'cülerin paylaşımları incelendiğinde açıkça FETÖ Yunanistan'ı, Ermenistan'ı, Rumları desteklemekte olduğunu gördüklerini dile getiren Kaymaz, Türkiye ve Azerbaycan'ın saldırganlıkla suçladıklarını söyledi. Kaymaz, "Bu durum, başta Nancy Pelosi'nin Ermenistan ziyareti ve Biden'ın sınırsız Yunanistan desteği olmak üzere, ABD yönetiminin takındığı tavırla aynıdır. Bu da FETÖ'nün, patronun ağzına göre konuşan papağan türünde bir casusluk örgütü olduğunun en açık göstergesidir. Yunanistan umarız hırsları uğruna hendek kazarken o hendeğin içine kendisi düşmez. Zira Yunanistan bir Türkiye değildir. Bürokrasisinden askeri sistemine insan gücüne kadar keyfe keder bir ülke olan Yunanistan FETÖ tarafından Türkiye'nin yaşadığı ihaneti yaşaması durumunda ne tankların karşısında ülkesini savunacak cesarette insanlar bulur, ne de FETÖ'cüleri ayıklamak için FETÖMETRE sistemleri kuran, FETÖ'cüleri kulağından tutup kurumlardan atan cesur Türk askerleri gibi askerler" şeklinde konuştu.