28 Haziran 2021 Pazartesi 15:54 - Güncelleme: 28 Haziran 2021 Pazartesi 16:28

Kremlin'de askeri üniversitelerin mezunlarıyla bir araya gelen Putin, yeni geliştirilen Rus silah sistemlerinin Rusya ordusunda ne zaman göreve başlayacağına ilişkin açıklama yaptı.

Putin, "'Avangard' hipersonik füze kompleksi ile 'Kinjal' hipersonik füze sistemleri, halihazırda orduda göreve başladı. 'Sarmat' kıtalararası balistik füzesi, 'Tsirkon' hipersonik füzesi ve S-500 füze savunma sistemi ve benzeri gibi diğer benzersiz silah sistemleri de yakında başlayacak" dedi.

Sputnik'in haberine göre, 2034 yılına kadarki dönemi kapsayan yeni devlet silahlanma programı oluşturma çalışmalarının önde gelen bilimsel toplulukların, savunma enstitülerinin ve tasarım bürolarının yaptığı geliştirmeler dikkate alınarak sürdüğünü belirten Putin, "Programın uygulanması, ülkenin savunma potansiyelinin güçlendirilmesine yönelik olacak. Elbette sizler, bu teknik donanımları kullanacaksınız" ifadelerini kullandı.

Modern Rus ordusunun komutanların rol ve sorumluluklarını özel kılan ileri teknolojilerin, yeniliklerin ve bilgilerin gerçek bir birleşimi olduğunun altını çizen Putin, "Komutanın rolü ve sorumluluğu artık birkaç kat artmış durumda. Sadece askeri bilim alanında sağlam ve temel teorik eğitime değil, aynı zamanda kendimizi sürekli geliştirmeye, astların en yeni askeri teçhizatta ustalaşmasına yardımcı olmaya ihtiyacımız var" diye devam etti.