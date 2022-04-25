Putin 'durdurulamaz' dedi! Devasa silah Sarmat neden Batı'yı korkutuyor?

Rusya'nın en yeni ağır ve uzun menzilli füzesi RS-28 Sarmat, geçtiğim haftalarda Moskova'nın kuzeyindeki Plesetsk Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Rus medyasında yer alan haberlere göre RS-28 Sarmat, uzay üssünün yaklaşık 6 bin kilometre batısında bulunan Kamçatka Yarımadası'ndaki hedefi başarıyla vurdu.

Fırlatmadan kısa bir süre sonra, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yaptığı açıklamada, RS-28 Sarmat'ın dünyada benzeri olmadığını ve bu denemenin Rusya'yı tehdit etmeden önce düşmanlarının "iki kez düşünmesini" sağlayacağını söyledi.

RS-28 Sarmat termonükleer kıtalararası balistik füzesi (KABF), NATO tarafından "Şeytan 2" olarak adlandırılıyor.

RS-28 Sarmat, 2018'de Moskova tarafından geliştirilen altı "süper silahtan" biri olarak ilan edilmişti. Avangard HGV, Poseidon nükleer silahlı sualtı insansız aracı (UUV), Burevestnik nükleer enerjili seyir füzesi, Kh-47M2 Kinzhal havadan fırlatılan hipersonik füze ve Tsirkon gemisinden fırlatılan hipersonik füze de bunlar arasında.

RS-28 SARMAT KABF

Uzun yıllardır üzerinde çalışılan RS-28 Sarmat termonükleer kıtalararası balistik füzesi, Sovyet dönemi S-18 füzelerinin yerini alması bekleniyor. Bu tür KABF'ler, stratejik hedeflere birden fazla savaş başlığı göndererek, asgari 5 bin 500 kilometre uzaktaki hedefleri imha etmek üzere tasarlandı.

RS-28 Sarmat'ın 35 bin kilometreye kadar olduğu tahmin edilen uzun menzili, füze savunma sistemlerinden kaçınmasına ve henüz tahmin edilemeyen tahrip gücü sayesinde hedeflerini imha etmesine olanak tanıyor.

Ayrıca RS-28 Sarmat, 10 tonluk devasa yük taşıma kapasitesi sayesinde her biri sınırlı manevra kabiliyetine sahip 15 nükleer savaş başlığı taşıyabilir.

RS-28 Sarmat'ın ilk yanma süresinin kısa olması nedeniyle, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ısı algılayıcı uydu ağı, füzenin fırlatılışını tespit etmekte zorlanacak ve olası bir saldırıya karşı koymak için gereken süreyi azaltacaktır.

Rusya'nın Sarmat KABF testine cevaben alışılmadık bir hareketle ABD, muhtemelen Rusya'nın testinden mümkün olduğunca fazla veri toplamak ve henüz sınıflandırılmamış bu yeni teknolojiyi daha yakından tanımak için Rusya'nın doğu kıyısına yakın, ayrı irtifalara iki RC-135S gözetleme uçağı konuşlandırdığı bildirildi.

ÇİN'İN YENİ HİPERSONİK GEMİ SAVAR BALİSTİK FÜZESİ 'YJ-21'

Çin ise Rusya'nı RS-28 Sarmat füzesini fırlatmasından hemen önce Tip 055 kruvazöründen yeni bir hipersonik füze fırlattı.

YJ-21 hipersonik gemisavar balistik füzesi de aynı RS-28 Sarmat gibi henüz bilinmeyen bir hıza ve teknolojiye sahip.

Pekin hükümeti, uzun süredir Amerikan uçak gemisi gruplarının gücünden ve ABD'nin Pasifik Okyanusu'nda askeri hakimiyet kurma kapasitesinden endişe duyuyordu.

Savunma Analisti H.I. Sutton gemi savar balistik füze YJ-21 hakkında, "Büyük bir güçlendirici fazın eklenmesiyle CM-401'in tasarımına benziyor. CM-401, çapı sadece 600 mm olmasına rağmen, İskender füzesine kabaca benzer. Benzerlik tesadüfi olsa da, yeni füze eski CM-401 ailesiyle ilgili olabilir. Ve daha küçük bir çapa sahip olabilir." ifadelerini kullandı.

Eğer tahminler doğruysa YJ-21, Çin'in Tip 055'ini dünyanın en güçlü savaş gemilerinden biri yapabilir.

YJ-21, bin 500 kilometreye kadar menzile sahip ağır savaş başlıklarını fırlatabilir, doğrudan bir uçak gemisinin uçuş güvertesini delip imha edebilir. Ayrıca, YJ-21 füzesi bir bombardıman uçağından da fırlatılabilir.

Sutton'a göre Çin tarafından geliştirilen YJ-21 hipersonik gemisavar balistik füzesi, 112 Dikey Fırlatma Sistemi (VLS) hücresiyle, Tip 055 oldukça büyük bir hipersonik cephanelik taşıyabilir.

Bu denemelerle hem Çin hem de Rusya, ABD liderliğindeki bloğu, ciddi imha silahlarına sahip oldukları ve devam eden Ukrayna Savaşı'na veya gelecekteki muhtemel Tayvan ilhak misyonuna herhangi bir müdahalenin ciddi sonuçları olacağı konusunda uyarıyor.

Star Gazetesi