Putin 'durdurulamaz' demişti! Rusya Ukrayna'da neden hipersonik Kinjal kullanıyor?

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus birliklerinin Bastion kıyı savunma sistemleriyle Ukrayna'nın Odessa bölgesinde Velikiy Dalnik ve Velikodolinskoe yerleşim birimlerinde Ukrayna ordusuna ait radyo-elektronik istihbarat merkezlerini, 'Kinjal' hipersonik füze kullanarak imha ettiğini açıkladı.

Ukrayna'da ilk defa Kinjal hipersonik füzesi kullanıldığını açıklayan Konaşenkov, "18 Mart'ta, hipersonik aerobalistik füzelere sahip Kinjal füze sistemi ile İvano-Frankivsk bölgesindeki Delyatin yerleşim biriminde Ukrayna askeri birliklerinin büyük bir füze ve havacılık mühimmatının bulunduğu cephaneyi imha etti" ifadelerini kullandı.

İlk kez hipersonik füzelerinin bir savaşta kullanıldığı tahmin edilirken, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın daha ölümcül bir hal aldığına dair yorumları da beraberinde getirdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1 Mart 2018'de tanıttığı ve 'yenilmez' dediği füzelerin başında Kinjal geliyordu. Putin bu silahların, günümüzde kullanılan ve yakın gelecekte geliştirilecek hava savunma sistemleri tarafından durdurulamayacağını ifade etmişti.

"HİPERSONİK KİNJAL'LA ABD'YE GÖZDAĞI"

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla başlatılan askeri harekatın ilk gününden beri Rusya, gündemi ve niyetleri konusunda oldukça sesini duyurmuş, ulusal çıkarlarına ve güvenliğine yönelik bir tehdide karşı kesinlikle taviz verilmeyeceğini açıkça belirtmişti. Hipersonik füzelerin kullanılması ise, Rusya'nın niyetinin ciddiyetini ortaya koymaya yönelik bir hareket olduğu yönünde yorumlandı.

Uluslararası savunma ve küresel politikalar alanında yayın yapan Hindistan merkezli haber sitesi The Eurasian Times'da yer alan bir makalede, Ukrayna'nın krizi yumuşatmak adına somut bir adım atmaması durumunda, Rusya'nın krizi yıkıcı bir savaşa dönüştürmeye kararlı olduğu mesajını verek için hipersonik füzeleri kullanmış olabileceği ileri sürüldü.

Makalede, bu hamlenin şavaşı daha da şiddetlendireceği belirtilirken, Rusya'nın nükleer silaha sahip bir devlet olduğunu hatırlatıldı. Ayrıca bu silahların kullnımıyla, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) gibi büyük rakiplerine de gözdağı vermeyi amaçladığı iddia edildi.

Kongre'ye spesifik konularda danışmanlık hizmeti veren ABD Kongre Araştırma Servisi (CRS) raporlarında, ABD'nin dünyanın en büyük silah geliştiricisi olması ve on yıllardır hipersonik füzeler test etmesine rağmen, bu alanda Rusya ve Çin'in gerisinde kaldığının altı çiziliyor.

1949'da Bumper Projesi kapsamında 6.7 mach'a (mach: ses hızı) 8.217,55 km/s ulaşan iki aşamalı bir roket fırlatmasına rağmen, ABD yapımı hipersonik silahların çoğu, nükleer savaş başlığı olarak kullanılacak yerleşik bir mekanizma ile donatılmamıştır.

Hipersonik silah kullanımıyla ilgili hala bazı tartışmalar olsa da, bu çalışmaların Rusya'yı avantajlı bir konuma getirdiği ifade ediliyor.

HİPERSONİK FÜZELER

Ses hızını (1.235,5 km/s) en az beş kat aşan, 5 mach (6.100 km/s) veya daha yüksek hızda hareket eden füzeler, hipersonik olarak sınıflandırılır.

Hipersonik füzeler, saniyede yaklaşık 1 mil (1,60 km) hızla seyahat ederken birkaç saat içinde büyük bir yıkıma yol açma kapasitesine sahip "durdurulamaz" bir güç olarak nitelendiriliyor.

Ayrıca hipersonik füzeler uçuş sırasında yön değiştirebilir ve diğer füze türlerinin aksine benzersiz müdahaleyi önleme yeteneklerinden yararlanırken son teknoloji manevralar yapabilir.

Bu özellik hipersonik füzeleri, radarlar ve modern hava savunma sistemleri tarafından tespit edilmeyi neredeyse imkansız kılarak türünün tek örneği yapar.

Bu da, hipersonik füzeleri stratejik olarak önemli bir konuma yerleştirirken, nükleer güce sahip devletlerin cephaneliklerinin olmazsa olmazları arasına sokuyor.

Star Gazetesi