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Savunma

Putin S-500 Prometey'le ilgili konuştu: Dünyada eşi benzeri yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın en gelişmiş hava savunma sistemi S-500 Prometey'in şimdiden orduya teslim edildiğini söyledi. Putin S-500 Prometey uzun menzilli hava savunma sisteminin dünyada eşi benzeri olmadığını belirtti.

Star Gazetesi21 Haziran 2022 Salı 16:02 - Güncelleme:
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Salı günü yaptığı açıklamada, Rus ordusunun ülkedeki en gelişmiş hava savunma sistemi olan S-500'ü konuşlandırma sürecinde olduğunu söyledi.

Rus lider, Moskova'daki askeri kolejlerin mezunlarına hitaben yaptığı konuşmada Rusya'nın, 'ordunun ve donanmanın savaş yeteneklerini önümüzdeki yıllar hatta on yıllar boyunca belirleyeceğini' söylediği ileri silah sistemlerini sahaya sürme planlarını açıkladı.

Putin, uçakları ve füzeleri engellemek için tasarlanan ve bazı 'uydu savar' yeteneklere sahip olabilecek S-500 uzun menzilli füze sisteminin 'dünyada eşi benzeri' olmadığını belirtti.

S-500 PROMETEY

S-500 Prometey, silah üreticisi Almaz-Antey tarafından uzun menzilli karadan havaya füze ailesinin bir devamı olarak tasarlandı. 600 km menzile sahip olduğuna ve kıtalararası balistik füzelerin savaş başlıkları da dahil olmak üzere hipersonik hızlarda hareket eden hedefleri engelleme yeteneğine sahip olduğu belirtiliyor.

Prometey'in S-400 ve S-350 gibi diğer Almaz-Antey sistemleriyle yakından entegre olduğu ve konuşlandırılmış bataryaların Rusya'nın katmanlı hava savunmasının diğer unsurlarıyla entegre çalışacağı söyleniyor.

Almaz-Antey başkanı Yan Novikov, şirketin S-500'ün Rusya'nın hava savunma yeteneklerinin bel kemiği olmasını beklediğini söyledi. Nisan ayında sistemin seri üretime geçtiğini doğruladı.

Star Gazetesi

  • Prometey
  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
  • S-500

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