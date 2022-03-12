Putin 'savaşa dahil olmuş sayarız' demişti! Moskova'yı kızdıracak Starstreak ve Javelin açıklaması

Star Gazetesi 12 Mart 2022 Cumartesi 15:31 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 15:37

İngiltere Avam Kamarası'nda Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları ana gündem maddesini oluşturdu.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Ukrayna'ya sağlanacak silahlarla ilgili açıklamalarda bulunurken, Birleşik Krallık İşçi Partisi ve İskoç Ulusal Partisi Wallace'a silahların bir an önce gönderilmesi için baskı yaptı.

İNGİLTERE'DEN PUTİN'İ ÇOK KIZDIRACAK STARSTREAK VE JAVELİN AÇIKLAMASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki harekatın ardından Batı'nın tepkisine ilişkin, Ukrayna'ya silah vermenin ya da uçuşa yasak bölgenin direkt savaşa dahil olma sayılacağı tehdidinde bulunmuştu.

Avam Kamarası'nda konuşan İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace milletvekillerine, İngiltere'nin az sayıda Javelin tanksavar füzesi sevkiyatı yapacağını ve karadan havaya füzeler göndermeyi düşündüğünü söyledi.

Rusların taktiklerini değiştirdiğini, Ukraynalıların da buna ihtiyacı olduğunu belirten Wallace, Ukrayna'dan gelen talebe yanıt olarak, hükümetin tek personel tarafından taşınabilir (MANPADS) yüksek hızlı Starstreak hava savunma sistemi gönderme olasılığını araştırdığını söyledi.

Birleşik Krallık İşçi Partisi ve İskoç Ulusal Partisi, Ukrayna'ya Starstreak ve diğer füzeleri mümkün olan en kısa sürede gönderilmesi için baskı yaptı.

İşçi Partisi Milletvekili John Healey, tedarik kararının "mümkün olduğunca çabuk" verilmesini isterken, İskoç Ulusal Partisi'nden (SNP) Stewart McDonald da benzer bir talepte bulundu.

Healey, "Bu sadece ikinci hafta, Rusya'nın çok ezici bir ateş gücü var. Putin o kadar acımasız ki, önümüzdeki birkaç hafta içinde ona ait askeri hedeflerden birkaçının ele geçirilmesini beklemeliyiz." ifadelerini kullandı.

STARSTREAK YÜKSEK HIZLI HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

Starstreak, Thales Air Defence şirketi tarafından Belfast'ta geliştirilen bir tek personel tarafından taşınabilir yüksek hızlı hava savunma sistemidir (MANPADS). Üreticiye göre füzeler, sabit kanatlı avcı uçakları ve geç kalkan helikopter gibi geleneksel hava tehditlerine karşı yakın hava savunması sağlamak üzere tasarlandı.

Üretici firma Thales, Starstreak'in kara, deniz ve hava platformlarından fırlatılabilen çok yönlü bir füze olduğunu iddia ediyor. Bu nedenle, "operasyonlara hızlı bir şekilde yerleştirilebileceğini ve bir kuvvet yapısına entegre edilmesinin kolay olduğunu" söylüyor.

Starstreak yüksek hızlı hava savunma sistemi, İngiliz ordusunun Amerikan FIM-92 Stinger ateşle-unut tipi hava savunma füze sisteminin eşdeğeridir.

Stinger füzeleri ise halihazırda ABD, Almanya ve Hollanda tarafından Ukrayna'ya teslim edildi.

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