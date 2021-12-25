Sputnik 25 Aralık 2021 Cumartesi 09:22 - Güncelleme: 25 Aralık 2021 Cumartesi 09:22

Rusya Devlet Konseyi ile Bilim ve Eğitim Konseyi'nin ortak toplantısında konuşan Putin, Tsirkon hipersonik füzesinin grup atışı yapılarak test edildiğini ve testlerde başarılı sonuçlar elde edildiğini belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Bu testleri ülke için büyük bir olay olarak niteleyen Putin, bunu aynı zamanda Rusya'nın güvenliğinin artırılmasında ve savunma kapasitesinin pekiştirilmesinde çok önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Putin, Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov'dan, bu füzenin geliştirilmesinde emeği olan ekibe en iyi dileklerini ve tebriklerini iletmesini ve herkese elde edilen bu sonuç için teşekkür etmesini istedi.

16 Aralık'ta Rusya'nın Kuzey Filosu'na ait Amiral Gorşkov fırkateyninin mürettebatı testler kapsamında Tsirkon füzesini fırlatmıştı. Kıyıda bulunan bir hedefe yönelik fırlatma işlemi başarıyla gerçekleştirilmişti.

Putin, 3 Kasım'daki konuşmasında, Tsirkon testlerinde sonuna gelindiğini ve bu füzenin 2022'de Rus donanmasına teslim edileceğini açıklamıştı.

Tsirkon füzelerinin 9 mach hızına ulaşabildiği ve bin kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabileceği biliniyor. Denizden fırlatılması için tasarlanan füzenin, karaya konuşlandırılabilen tipinin üstünde de çalışmalar yapılıyor.