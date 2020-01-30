Putin'den Netanyahu jest: Uyuşturucudan tutuklu İsrailli kadını serbest bıraktı

star.com.tr 30.01.2020 17:09 - Güncelleme: 30.01.2020 17:19

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile birlikte açıkladıkları ve sözde barış planı olan "Yüzyılın Anlaşması"nı görüşmek üzere Moskova'ya gitti.



Bugün Putin'le görüşen Netanyahu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Rusya Devlet Başkanı Putin ile Moskova'da önemli bir çalışma toplantısı. İsrail ve Rusya arasındaki ilişkiler hiç bu kadar iyi ve kalıcı olmamıştı. Teşekkürler Başkan Putin." ifadelerini kullandı.

İSRAİLLİ ISSACHAR'A KİŞİSEL AF

Vladimir Putin, Netenyahu'nun gelmesinden bir gün önce, (dün) erken saatlerde İsrailli Naama Issachar'ı “insani nedenlerden” ötürü affetme kararı aldı. Karar, uyuşturucu tacirinin ailesi tarafından memnuniyetle karşılandı.

Rus Federal Hapishane Servisi (FSIN), Issachar'ın Perşembe günü (bugün) erken saatlerde bir Rus hapishanesinden resmen serbest bırakıldığını doğruladı. Avukatı, Issachar'ın Moskova'ya kısa bir ziyarette bulunan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun uçağıyla İsrail'e döneceğini söyledi.

Netanyahu ve eşi, serbest bırakılan Issachar ve annesini, uçağa binmeden önce bizzat karşıladı.

Issachar'ın annesi Yaffa, Kudüs Post gazetesine verdiği demeçte, Netanyahu'ya diplomatik kararlılığı ve büyük çabaları için, Putin'e de merhamet gösterdiği için teşekkür etti.

ISSACHAR'IN TUTUKLANMASI

Geçtiğimiz yılın ekim ayında, Hindistan'dan İsrail'e Moskova Sheremetyevo Havaalanı üzerinden uçarken üzerinde uyuşturucu yakalanan Naama Issachar, yedi buçuk yıl hapse mahkum edildi.

Uyuşturucu kaçakçılığı suçundan hüküm giyen Issachar, ilacın çantasındaki varlığından habersiz olduğunu ısrarla ve hiçbir zaman gerçekten satın almadığını savundu.