Redoubt-2US sistemlerinin peşindeler! ''Görürseniz mutlaka bildirin''

Ukrayna Devriye Polis Departmanı Birinci Başkan Yardımcısı Oleksiy Biloshitsky Ukrayna vatandaşlarına, Rus güçlerinin kullandığı çok amaçlı mobil iletişim kompleksi Redoubt-2US'yi görmeleri halinde, acilen ihbarda bulunmaları çağrısı yaptı.



Sosyal medya hesabından vatandaşlara seslenen Biloshitsky, "Silahlı Kuvvetler Rus iletişim kompleksleri Redoubt-2US'yi arıyor ve sizden yardım istiyor. Düşman araçlarının fotoğrafını çekerken kendi güvenliğinize dikkat etmeyi unutmayın." dedi.

NEDEN REDOUBT-2US SİSTEMİNİN PEŞİNDELER?

Kablosuz bağlantılar kurmak için tasarlanan Redoubt-2US sistemi, Rus güçlerinin komutları alıp iletmesini sağlıyor.

Ukrayna ordusu, Redoubt-2US'leri imha ederek, Rus güçleri arasındaki bağlantı ve dolayısıyla bilgi alış verişini kesmeye çalışıyor.

Biloshitsky, ihbarlar yoluyla iki gün içinde 33 Rus ekipmanının konumunu aldıklarını ekleyerek, ihbarların önemine ve potansiyeline dikkat çekti.