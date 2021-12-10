Resmen açıklandı! Su-57'lere müthiş özellik

Sputnik 10 Aralık 2021 Cuma 08:20 - Güncelleme: 10 Aralık 2021 Cuma 08:20

Rus basınına konuşan Rusya Askeri-Sanayi Komisyonu (VPK) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Andrey Yelçaninov, Rus Su-57 uçağına hipersonik silah donanımının ekleneceğini, 2027 yılı itibarıyla uçağın yeni bir motorla Rus ordusu birliklerinde olacağını ifade etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, Yelçaninov, "Uçağın yeni motoruyla birlikte testlerinin 2024 yılında tamamlanması gerekiyor. İkinci aşama motor testleri de 2026'ya kadar sürecek" dedi.

Su-57 uçağının yeni haliyle orduya sevkiyatının 2027 itibarıyla gerçekleşeceğini belirten Yelçaninov, "Halihazırda imzalanan uzun vadeli anlaşmadaki 76 uçaktan 25'inin sevkiyatı yapılacak" dedi.

Yelçaninov, Rus ordusunun bu uçağa yönelik talebinde ciddi bir artış olduğunu söyledi.

Çok amaçlı beşinci nesil Su-57 uçağı, ilk uçuşunu 29 Ocak 2010'da yapmıştı. Bu uçakların seri olarak Rusya ordusuna ilk sevkiyatı 2020 sonunda gerçekleşmişti. 2028 yılına kadar 76 uçağın üretilmesi gerekiyor.