Resmen duyurdular: 4 milyar sterlinlik tarihi anlaşma sağlandı

İngiltere Savunma Bakanlığının açıklamasında, anlaşmanın, Polonya'nın hava savunma programı Narew'in bir sonraki aşamasını sürdürmek için kilometre taşı olduğu kaydedildi.

İki ülke arasındaki işbirliğinin, Avrupa'nın güvenliğini güçlendireceği vurgulanan açıklamada, 4 milyar sterlin değerindeki anlaşmanın, İngiltere ve Polonya arasında bugüne kadar imzalanan en büyük ticari anlaşma olduğu belirtildi.

100'ÜN ÜZERİNDE FIRLATMA RAMPASI ÜRETİLECEK

Açıklamada, İngiliz MBDA'in, PGZ ile imzaladığı anlaşmanın, Polonya silahlı kuvvetlerine, seyir füzeleri ve savaş uçakları gibi hava tehditlerine karşı 40 kilometreden fazla menzilde füze fırlatabilen gelişmiş bir hava savunma sistemi sağlayacağı ifade edildi. Proje çerçevesinde, 1000'den fazla genişletilmiş menzilli müşterek modüler hava savunma füzesi ve 100'ün üzerinde fırlatma rampası üretilecek.