Resmen duyurdular! Rafale jetleri için onay verildi

Fransız Silahlanma Genel Müdürlüğü (DGA), Rafale savaş uçağı için F4.1 standardını onayladı. DGA, 13 Mart 2023'te Rafale'nin bağlantı, hava muharebesi ve elektronik harp yeteneklerini geliştirmeye odaklanan bu yeni standardına izin verdi.

RAFALE JETLERİ İÇİN ONAY VERİLDİ

DGA'dan yapılan açıklamada, "Bu standardın kalifikasyonu, Fransız Donanması, Hava ve Uzay Kuvvetleri ile Dassault Aviation'dan test ekipleriyle bağlantılı olarak birkaç DGA uzmanlık ve test merkezini harekete geçirdi." denildi.

Söz konusu F4 standardı, 2023 ve 2025'te iki aşamada hizmete girecek. Fransız Hava ve Uzay Kuvvetleri ile Donanmasının tüm Rafale jetleri kademeli olarak bu yeni standarda uyarlanacak.

Rafale hakkındaki planları açıklayan DGA, "Hava ve Uzay Kuvvetleri ile Fransız Donanması tarafından operasyonel deneyler 3 Mart 2023'te başladı ve Charles de Gaulle uçak gemisine ilk inişin ilkbaharda yapılması planlanıyor." dedi.

RAFALE F4 SAVAŞÇISI NEDİR?

F4 standardının ana odak noktası, yeni uydu ve devriye içi bağlantılar, bir iletişim sunucusu ve yazılım radyosu sunarak Rafale'nin diğer sistemlerle bağlantısını geliştirmeyi içeriyor.

Bu, avcı uçağının, Fransa, Almanya ve İspanya'nın ortaklaşa geliştirdiği yeni nesil savaş uçağı (NGF) dahil olmak üzere diğer Future Combat Air System platformlarıyla koordinasyon kurmasını sağlayacak.

Ek olarak, Rafale'nin dövüş yetenekleri, her ikisi de Fransız üretici Thales tarafından geliştirilen artırılmış gerçeklik özelliğine sahip kaska monte bir görüş, bir TALIOS (Uzun menzilli tanımlama optronik sistemi hedefleme) bölmesinin entegrasyonuyla geliştirilecek. Rafale F4 ayrıca 1 tonluk hassas güdümlü bombalar (AASM 1000 "Hammer") atabilecek.

Fransız Hava Kuvvetleri, Rafale'nin bağlanabilirliğini daha da artıracak olan F5 standardının gerekliliklerini şimdiden ana hatlarıyla belirtiyor.

Fransa Hava Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı General Stéphane Mille bir parlamento oturumunda, "F5 standardı çıktığında uçak çok farklı olacak. Yüzbinlerce bilgi parçasını işlemeye yönelik bilgi işlem kapasiteleri, bugün bildiğimiz şekliyle Rafale'nin destekleyemeyeceği kablolamayı gerektiriyor." dedi.

Hipersonik nükleer kapasiteli bir ramjet füzesi olan ASN4G de Fransa tarafından geliştiriliyor ve NGF'den önce ilk olarak Rafale F5 tarafından çalıştırılacak.