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Savunma

Resmen imzalar atıldı! Baykar, kardeş ülke ile üretecek

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve kardeş ülke Azerbaycan'ın Savunma Bakan Yardımcısı Aqil Qurbanov, Baykar ile Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın ortak insansız hava aracı sistemleri üretimi yapabilmesi için iyi niyet protokolüne imza attı.

AA27 Nisan 2023 Perşembe 19:44 - Güncelleme:
Resmen imzalar atıldı! Baykar, kardeş ülke ile üretecek
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Türk savunma sanayiinin öncüsü Baykar, kardeş ülke Azerbaycan'ın Savunma Bakanlığı ile ortak insansız hava aracı sistemleri üretimi yapabilmesi için düzenlenen iyi niyet protokolüne imza attı. Törene Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ramiz Tahirov da iştirak etti.

Törende konuşan Bayraktar, bugün tek millet, iki devlet anlayışıyla Azerbaycan'la Türkiye arasında insansız hava aracı teknolojisinde çok sıkı ve güçlü bir iş birliği olduğuna dikkati çekerek, "Biz bu iş birliğini daha ileriye taşımak için bugün burada Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcımız Aqil Qurbanov ve Azerbaycan Hava Kuvvetleri Komutanımız Ramiz Paşamızla birlikte ortak bir iyi niyet protokolüne imza attık hep birlikte, hedefimiz ülkelerimiz arasında bu güçlü iş birliğini daha da ileriye taşımak." dedi.

Özellikle ileri nesil teknolojilerin, otonom teknolojilerin, yapay zeka destekli yeni nesil teknolojilerin geliştirilmesi için Baykar tarafından Azerbaycan Bakü'de Bayraktar Teknoloji Girişimi kurulduğunu belirten Bayraktar, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Azerbaycan'da bu teknolojiler çok etkin bir şekilde, dünya harp doktrinlerini değiştirecek ve bunu dünya seviyesinde tartışılır hale getirecek seviyede etkin bir kullanımı oldu. Biz de şimdi bu iş birliğini ortak geliştirme projeleriyle ileri taşımayı, daha özgün, daha yeni nesil konularda birlikte ortak çalışmalar yapmayı hedefliyoruz. Özellikle bu donanan mühimmat teknolojileri, kamikaze insansız hava aracı teknolojilerinden başlayarak devam edecek şekilde ilerlemeyi hedefliyoruz."

Azerbaycan Savunma Bakan Yardımcısı Aqil Qurbanov ise konuşmasında şunları kaydetti:

"Bugün Baykar Teknoloji'yle, Savunma Bakanlığı arasında, Bayraktar Azerbaycan şirketi bünyesinde ortak teknolojiler geliştirme, ortak üretim, yeni nesil teknolojilerin Azerbaycan'da Baykar'la, Savunma Bakanlığı'nın desteğiyle geliştirilmesi ve Baykar'la uzun süredir olan sıkı işbirliğimizin daha da ileri götürülmesi amacıyla niyet protokolü imzaladık. Çok yakında daha emin adımlarla çok farklı işlere imza atacağız"

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