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Savunma

Resmi açıklama yapıldı: 60 adet Chinook alacaklar

Almanya Savunma Bakanlığı, eski CH-53K tipi helikopter filosunun yerine 60 adet Chinook tipi helikopter alacaklarını duyurdu.

IHA1 Haziran 2022 Çarşamba 19:38 - Güncelleme:
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Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Federal Meclis'te yaptığı konuşmada, Almanya'nın eski CH-53K tipi helikopter filosunun yerine Boeing firmasından 60 adet Chinook tipi helikopter alacağını açıkladı. Söz konusu helikopterlerin ne kadara mal olacağını dair bilgi vermeyen Lambrecht, alınacak yeni helikopter modeli ile Almanya'nın Avrupa ile işbirliği yeteneğini güçlendireceğini aktardı.

Almanya Silahlı Kuvvetlerinin (Bundeswehr), geçmiş planlama verilerine göre 2023 ve 2029 yılları arasında teslim edilmek üzere yaklaşık 4 milyar euro karşılığında 45 ila 60 ağır yük helikopteri satın alacağı belirtilmiş.

Almanya Genelkurmay Başkanı Eberhard Zorn gazetecilere verdiği demeçte, CH-53K'ların yalnızca ABD Deniz Piyadeleri ve İsrail tarafından kullanıldığını ifade etmişti.

ABD Ordusu ve Avrupa'daki kuvvetler tarafından 500'den fazla Chinook kullanılırken, bu da yedek parçalara ulaşımın kolay olacağı ve helikopterlerin daha uzun süre çalıştırılabileceği anlamına geliyor.

  • Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht
  • Chinook helikopter
  • Almanya

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