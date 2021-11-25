Resmi olarak açıkladılar: Gripen E'nin ilk teslimatı gerçekleşti!

Star.com.tr 25 Kasım 2021 Perşembe 18:29 - Güncelleme: 25 Kasım 2021 Perşembe 18:54

İsveçli şirket, 2019 yılında seri üretimine başladığı yeni nesil 'Gripen E' avcı uçaklarının teslimatlarına başladı. Şirketten yapılan açıklamada Gripen E'nin ilk altı uçağının İsveç ve Brezilya hava kuvvetlerine gönderildiği bildirildi. Sözleşmelerin bir parçası olarak Saab şirketi, İsveç Hava Kuvvetleri için 60, Brezilya Hava Kuvvetleri için ise 36 adet Gripen E teslim edecek. Savaşçı Gripen E'nin Brezilya versiyonu, merkezi geniş formatlı bilgi ekranı, iki yardımcı küçük bilgi ekranı, güncellenmiş bir baş üstü ekran sistemi ve değiştirilmiş uçuş kontrol yazılımı ile İsveç gösterge panelinden farklı olarak üretildi.

Şirket, ilk altı üretim Gripen E avcı uçağını 24 Kasım'da Brezilya ve İsveç'teki yetkililere sundu ve resmi olarak teslimat aşamasına girdi. Brezilya Hava Kuvvetleri için dört uçak ve İsveç Hava Kuvvetleri için iki uçak hareket etti.

Gripen E, şirketin üretmiş olduğu savaş uçakları ile karşılaştırıldığında, daha yüksek bir maksimum kalkış ağırlığına ve daha geniş bir menzile sahip. Bu ise yakıt sistemi ve enerji santralindeki iyileştirmeler sayesinde sağlandı.

Gripen E'nin süpersonik seyir uçuşu yapabilir aynı zamanda, bu hızı korumak için avcı motorunun art yakıcı modunu kullanmasına gerek duymayabilir.