İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2023 Çarşamba / 2 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8764
  • EURO
    20,0987
  • ALTIN
    1113.19
  • BIST100
    5149.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Savunma

Resmi teklif yapıldı: F-16'ları verin

ABD'de 12 milletvekili, Biden'a, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının verilmesi için çağrı yaptı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski geçtiğimiz günlerde ABD ve Avrupa Birliği ülkelerine tank sevkiyatının yanı sıra savaş uçağı desteği için de talepte bulunmuştu.

AA22 Şubat 2023 Çarşamba 00:24 - Güncelleme:
Resmi teklif yapıldı: F-16'ları verin
ABONE OL

Demokrat ve Cumhuriyetçi beş milletvekilinin 16 Şubat'ta Biden'a hitaben yazdıkları ve Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı gönderilmesi çağrısı yapılan dilekçeye yedi milletvekilli daha imza attı. Milletvekilleri, Ukrayna'ya, Kiev yönetimi tarafından talep edilen F-16'lar veya benzeri dördüncü nesil savaş uçaklarının temini dahil, en kısa sürede hava savunma desteği verilmesi talep etti.

Rusya'nın son dönemde artan büyük ölçekli muharebe operasyonları karşısında söz konusu uçakların Ukrayna hava sahasının korunmasında önemli rol oynayacağını işaret eden milletvekilleri, bu uçakları kullanacak deneyimli pilotların yetiştirilmesi için zaman gerektiği gerekçesiyle bu kararın bir an önce verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Milletvekilleri, bazı Ukraynalı pilotların 2011 ve Kırım'ın işgalinden sonra 2018'de ABD ordusuyla eğitim gördüklerini, Ukraynalılarca belirlenen, üç ayda gerekli eğitimi alabilecek, İngilizce konuşabilen 50 kadar pilotun bilgilerinin yer aldığı bir listenin olduğunu kaydetti.

Ukrayna'ya dördüncü nesil savaş uçaklarının verilmesinin stratejik bir yatırımı temsil ettiğine inandıklarını belirten milletvekilleri, bu konuda ABD'nin liderliğinin hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.

Dilekçeye imza atan milletvekilleri şöyle:

"Cumhuriyetçi Don Bacon, Mike Gallagher, Tony Gonzales; Demokrat Marcy Kaptur, Susan Wild, Bradley Schneider, Abigail Spanberger, Jim Costa, Jimmy Panetta, Jason Crow, Chrissy Houlahan, Jared F. Golden."

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasının birinci yılı dolayısıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Biden, daha sonra Polonya'nın başkenti Varşova'yı ziyaret etmişti. Burada bir grup protestocu, Biden'a, Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları göndermesi çağrısı yapmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.