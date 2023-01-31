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Savunma

Resmi teklif yapıldı: Mirage 2000 ve Rafale jetlerini istiyoruz

Rusya'ya karşı geniş çaplı saldırı hazırlığında olan Ukrayna, ABD ve Avrupalı devletlerden savaş uçağı desteğini yineledi. Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk, Fransa'dan Leclerc tipi tanklar ve Mirage 2000 ve Rafale tipi savaş uçakları istediklerini söyledi.

AA31 Ocak 2023 Salı 20:57 - Güncelleme:
Resmi teklif yapıldı: Mirage 2000 ve Rafale jetlerini istiyoruz
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Fransa ziyareti kapsamında Paris'te Ulusal Meclis'te milletvekillerine hitap eden Stefanchuk, Ukrayna-Rusya savaşının neredeyse bir yılı geride bıraktığını söyledi.

Stefanchuk, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı elindeki tüm silahları kullandığını, Ukrayna'daki altyapılara yönelik saldırılar düzenlediğini vurguladı.

Mirage 2000 ve Rafale jetlerini istiyoruz

Fransa'nın Ukrayna'ya askeri alan da dahil yardımlar yaptığını hatırlatan Stefanchuk, Ukrayna'yı karada güçlendirecek Fransız Leclerc tanklarını ve aynı zamanda Ukrayna'nın semalarını koruyacak Mirage 2000 ve Rafale tipi savaş uçakları istediklerini dile getirdi.

Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk, "Bize uçakları verin, bize zaferimizin kanatlarını verin. Bu kanatlarla, Ukrayna'mızı ve tüm Avrupa'yı koruyacağız." diye konuştu.

Fransa Ulusal Meclis Başkanı Yael Braun-Pivet ise Fransız meclisinden bir delegasyonla birkaç ay önce Ukrayna'yı ziyaret ettiğini aktardı.

Braun-Pivet, 30 Kasım 2022'de Ulusal Meclis'in Ukrayna'ya desteğe ilişkin kararı kabul ettiğini hatırlatarak, "Ukrayna bu savaşı kazanmalı ve toprak bütünlüğünü ve barışı yeniden kazanmalı." dedi.

Fransa ve Ukrayna meclislerinin Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) adaylığını hazırlamasına faydalı ortak anlaşma protokolü imzaladığını belirten Braun-Pivet, Ukrayna'nın AB ailesinin bir parçası ve kaderinin de AB'de olduğunu vurguladı.

  • Mirage 2000
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  • defence news

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