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Savunma

Rheinmetall'den stratejik hamle: 50 Leopard tankı emir bekliyor

Alman silah üreticisi Rheinmetall şirketi Ukrayna'ya 50 Leopard 1 tankı verebileceklerini resmen açıkladı. Konu hakkında açıklama yapan Rheinmetall Yönetim Kurulu Başkanı Armin Papperger, Ukrayna askerlerinin tankları kullanmak için de hızlı eğitim alabileceğini söyledi.

AA11 Nisan 2022 Pazartesi 18:32 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 18:32
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Rheinmetall Yönetim Kurulu Başkanı Armin Papperger, Handelsblatt gazetesine yaptığı açıklamada, şirkete ait 50'ye kadar Leopard 1 tankını Ukrayna silahlı kuvvetlerine verebileceklerini söyledi.

Papperger bunların başka ordularda kullanıldıktan sonra hizmet dışı bırakılan ve şirkete geri gönderilen tanklar olduğunu, gözden geçirildiklerini belirtti.

"İlk Leopard 1 tankı 6 hafta içinde teslim edilebilir." diyen Papperger, tankların teslimatının ana şirkete bağlı "Rheinmetall Italia" birimi üzerinden gerçekleşebileceğini ifade etti.

Papperger, Ukrayna askerlerinin tankları kullanmak için de hızlı eğitim alabileceğini kaydetti.

Papperger ayrıca şirketin daha önce 50 ila 60 Marder tipi tankı Ukrayna'ya verebileceği açıklamasına ilişkin de bunların 10 ila 20 tanesinin 6 hafta içinde hazır olabileceğini ifade etti.

Tankların Ukrayna'ya verilmesi için Alman hükümetinin onayı gerekiyor.

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