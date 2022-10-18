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Savunma

Rize'den ateşlendi! Yerli ''Tayfun'' 561 km'deki hedefi 12'den vurdu

ROKETSAN'ın yerli füzesi 'Tayfun' Rize'de test edildi. 'Tayfun' 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu.

DHA18 Ekim 2022 Salı 09:44 - Güncelleme:
Rize'den ateşlendi! Yerli ''Tayfun'' 561 km'deki hedefi 12'den vurdu
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Rize'de Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin (ROKETSAN) geliştirdiği yerli füze 'Tayfun' test edildi. Karadan denize yapılan uzun menzilli atışta 'Tayfun', 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından füze test atışı yapıldı. Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.50'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', Sinop açıklarına fırlatıldı. Füze, 458 saniyede 561 kilometre uzaklıktaki hedefi başarı ile vurdu.

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