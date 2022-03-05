Roketsan böyle duyurdu: Türk Topçusunun çelik gücü!

5 Mart 2022 Cumartesi 00:22 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 00:22

Yerli ve milli savunma sanayisine katkı sağlamak için Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin kararıyla kurulan Roketsan, TRB-122 Topçu Roketi hakkında bir paylaşımda bulundu.

40 km'ye kadar menzildeki hedefler için manevra birliklerine ateş desteği sağlayan TRB-122 Topçu Roketi'nin paylaşımını yapan Roketsan, "Türk Topçusunun çelik gücü!" ifadelerini kullandı.

ROKETSAN: TÜRK TOPÇUSUNUN ÇELİK GÜCÜ

Roketsan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Türk Topçusunun çelik gücü! TRB-122 Topçu Roketi yüksek doğruluk ve yüksek tahrip gücüyle 40 km'ye kadar menzildeki hedefler için manevra birliklerine ateş desteği sağlamaktadır."