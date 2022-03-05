İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2022 Cumartesi / 2 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,2287
  • EURO
    15,614
  • ALTIN
    899.24
  • BIST100
    1990.75
  • Haberler
  • >
  • Savunma
  • >
  • Roketsan böyle duyurdu: Türk Topçusunun çelik gücü!
Savunma

Roketsan böyle duyurdu: Türk Topçusunun çelik gücü!

Roketsan, 40 kilometreye kadar menzildeki hedefler için manevra kabiliyeti sağlayan ayrıca yüksek doğruluk ve yüksek tahrip gücüne sahip 'TRB-122 Topçu Roketi'ni paylaştı. Roketsan, birliklere ateş desteği sağlayan roketi 'Türk Topçusunun çelik gücü!' sözleriyle duyurdu.

5 Mart 2022 Cumartesi 00:22 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 00:22
ABONE OL

Yerli ve milli savunma sanayisine katkı sağlamak için Savunma Sanayii İcra Komitesi'nin kararıyla kurulan Roketsan, TRB-122 Topçu Roketi hakkında bir paylaşımda bulundu.

40 km'ye kadar menzildeki hedefler için manevra birliklerine ateş desteği sağlayan TRB-122 Topçu Roketi'nin paylaşımını yapan Roketsan, "Türk Topçusunun çelik gücü!" ifadelerini kullandı.

ROKETSAN: TÜRK TOPÇUSUNUN ÇELİK GÜCÜ

Roketsan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Türk Topçusunun çelik gücü! TRB-122 Topçu Roketi yüksek doğruluk ve yüksek tahrip gücüyle 40 km'ye kadar menzildeki hedefler için manevra birliklerine ateş desteği sağlamaktadır."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.