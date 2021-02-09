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Savunma

ROKETSAN görüntüleri paylaştı! İşte tamamen yerli ve milli 'ÇNRA T-107/122'

ROKETSAN, sosyal medya hesabından çok namlulu roketatar sistemi ÇNRA T-107/122'nin görüntülerini paylaştı.

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09 Şubat 2021 Salı 17:22 - Güncelleme: 09 Şubat 2021 Salı 17:41
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Yerli ve milli savunma sanayi konusunda atağa geçen Türkiye başarılı çalışmalarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Yaptığı paylaşımlarla Türk savunma sanayisinin başarılarını gözler önüne seren ROKETSAN'dan yeni bir video paylaşıldı. ROKETSAN sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Yapılan paylaşımda "Yüksek Hareket Kabiliyeti, Yoğun ve Etkili Ateş Gücü" ifadelerine yer verildi:

Çok Namlulu Roketatar Sistemi: ÇNRA T-107/122! Yüksek Hareket Kabiliyeti Yoğun ve Etkili Ateş Gücü

Sistem Özellikleri

* Çelik veya Kompozit Tüplü Pod Kullanabilen Kundak Yapısı

* Araç Üstü Mühimmat Yükleme Vinci

* Otomatik Tevcih

* Telli/Telsiz-Ses/Veri Haberleşme Sistemi

* Hidrolik Stabilizasyon Sistemi

* Entegre Zemin Metro Ölçüm Cihazı

* Kabin Basınçlandırma Sistemi (Opsiyonel)

* Güç Kaynağı ve Dağıtım Sistemi

* Kabin İçinden veya Uzaktan Ateşleme Yeteneği

* 5 Dakikadan Daha Kısa Süre İçerisinde Mevzilenebilme Yeteneği

* Zırhlandırma (Opsiyonel)

* Bilgisayar Destekli Mevzilenme

* Atış Planlaması

* Teknik Ateş İdare

* Durumsal Farkındalık

* Diğer Ateş Destek Sistemlerine Sayısal Entegrasyon

* Sayısal Harita Kullanımı

* Sayısal Haberleşme

* Kullanıcı Dostu Arayüz

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