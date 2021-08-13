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Savunma

Rosoboroneksport, IDEF 2021'de Rus ürünlerini tanıtacak

Rusya devlet silah ihracat şirketi Rosoboroneksport, 17-20 Ağustos'ta düzenlenecek 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2021) 400'den fazla ürünle yer alacak.

AA13 Ağustos 2021 Cuma 13:10 - Güncelleme: 13 Ağustos 2021 Cuma 13:11
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Şirketten yapılan açıklamaya göre, IDEF 2021'de tanıtılacak ürünler arasında 5. nesil "SU-57E" savaş uçağı, Tayfun-K serisinden "K-63969" aracı, keşif-savaş "Orion-E" insansız hava aracı, özel harekat BK-16E botu ve "Msta-S" obüs sistemi gibi geniş yelpazedeki ürünler bulunuyor.

Ayrıca şirketin standında, Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh bünyesindeki önde gelen üreticilerin de ürünleri tanıtılacak. Rosoboroneksport, fuar çerçevesinde askeri ve sivil amaçlı kullanılan 400'den Rus ürünü hakkında bilgi verecek.

Şirket, fuar kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer ülkelerden katılımcılarla görüşmeler de yapacak.

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