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Savunma

Rus denizaltı filosuna taze kan!

Tersanecilik sektöründen bir kaynak Sputnik'e yaptığı açıklamada, Rusya donanmasının yıl sonuna kadar üç nükleer denizaltısının daha olacağını ifade etti.

9 Ağustos 2021 Pazartesi 11:21 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 11:21
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Rus Birleşik Gemi İnşa Şirketi altında faaliyet gösteren Sevmaş Genel Müdürü Mihail Budniçenko, temmuz sonunda şirketin yıl sonuna kadar donanmaya üç denizaltı teslim etmeyi planladığını belirtmiş ancak bu denizaltılar hakkında bilgi vermemişti.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan bir kaynak, Knyaz Oleg stratejik denizaltısı, çok amaçlı Novosibirsk ve Poseidon insansız hava araçlarını taşıyan Belgorod denizaltılarından bahsedildiğini kaydetti.

Kaynağa göre Knyaz Oleg denizaltısı eylülde, Novosibirsk denizaltısı da aralıkta donanmaya teslim edilecek.

Daha önce bir kaynak da Belgorod denizaltısının eylül ayında testlerinin tamamlanacağını, denizaltının test aşamasında olduğunu belirtmişti.

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