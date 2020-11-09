Rus Donanması'ndan, Kuzey Kutbu operasyonları için yeni hamle

star.com.tr 09 Kasım 2020 Pazartesi 21:04 - Güncelleme: 09 Kasım 2020 Pazartesi 21:04

Rusya Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Nikolay Yevmenov, Rus Donanması'nın Kuzey Kutbu operasyonu için tasarlanmış yeni nesil derin su altı kurtarma araçları üzerinde çalıştığını söyledi.

Donanmanın basın ofisinin aktardığına göre, "Donanma şu anda yakın gelecekte yeni nesil derin su altı kurtarma araçları geliştirmek için çalışmalar yürütüyor ve bunları Kuzey Kutbu bölgesinde kullanma olasılığı üzerinde duruyor" ifadeleri kullanıldı.

Rus Donanması şu anda bin metreye kadar dalış kapasitesine sahip Priz tipi derin su altı kurtarma araçlarının ve 700 metre derinliğe kadar dalış yapabilen Bester dalgıçlarının planlı onarımlarını yapıyor. Yevmenov, özellikle şu anda yükseltilmekte olan bir AS-36 Bester dalgıcının, 2021 yılında tamamlanacak modernizasyon sonrasında, arktik kapasitesi de dahil olmak üzere bazı yeni özelliklere sahip olacağını belirtti.

Denizaltıların Rus Donanması Filolarında faaliyet gösteren derin batık kurtarma araçlarının onarımı, modernizasyonu ve bakımını sağlama programı kapsamında geliştirilmeye başladığını söyleyen Yevmenov, "Yeni nesil derin su altı kurtarma araçlarının yanı sıra modernizasyon ve onarım çalışmalarını hedefleyen program, 10 yıldan fazla bir süre için tasarlandı " dedi.

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