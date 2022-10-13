Rus KAB-20'yi ''rezil'' diye nitelendirdiler! Türk MAM-L'nin isabetliliği dillerde

Batılı savunma sanayi siteleri, Rusya'nın insansız hava araçların geliştirilmesi ve üretiminde geride kaldığını yazdı.

Kronshtadt Orion, Sukhoi S-70 Okhotnik gibi İHA projelerin uluslararası yaptırımlar sebebiyle kilit teknolojilere erişim engeli yaşadığı vurgulandı.



Forpost-R ve Orion'un Ukrayna savaşı üzerindeki etkisinin yetersiz kaldığına işaret edilirken Ukrayna savaşında operasyonel ihtiyaçlarını karşılamak üzere Rusya'nın Mohajer-6 ve Shahed-131/6 İHA'ları için İran'a başvurmak zorunda kaldığı ifade edildi.

Rusya'nın 2000'li yıllarda Sokol Tribute-BARUK ve Mikoyan Skat projeleri finansman eksikliği nedeniyle başarısız olduğu kaydedilirken Bayraktar Akıncı ve Kızılelma ile benzer görev profillere sahip olan Kronshtadt Sirius ve Grom'un parça ithalatı, deneyim eksikliği ve yaptırımlar nedeniyle daha düşük yeteneklere sahip olacağı vurgulandı.

Rus İHA'ların farklı güdümlü bombalar ve havadan karaya füzelerden oluşan geniş bir cephaneliğin yanında sergilenmiş olsa da kritik bileşenlerin belirsizliği karşısında henüz geliştirme aşamasında olduğu belirtildi.



"REZİL" DİYE NİTELENDİRDİLER! RUS MÜHİMMATLAR SINIFTA KALDI!

KAB-20 ve Kornet ATGM için "rezil" nitelendirmesinde bulunan analiz yazısında "Rus mühimmatları ABD AGM-114 ve Türk MAM-L gibi çağdaş Batı mühimmatlarının isabetliliğini elde etmekte yetersiz kaldığını göstermiştir" denildi.

Mini Akıllı Mühimmat (MAM-L), düşük ağırlığı ile insansız hava araçları[İHA], hafif taarruz uçakları havayer görevlerine yönelik geliştirilmiştir. MAM-L, sabit ve hareketli hedeﬂere karşı alternatif harp başlıkları ile yüksek vuruş hassasiyeti ve etkinliğe sahiptir.