Rus kaynak tarih verdi: 2025'te başlıyor

star.com.tr 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:43 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 09:45

Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı Su-57'nin 'gelişmiş' versiyonu ile açıklamalarda bulunan bir kaynak, yeni versiyonun üretim tarihiyle ilgili bilgiler paylaştı.



TASS'a konuşan kaynak, "Megapolis araştırma ve geliştirme projesinin bir parçası olarak avcı uçağının yükseltilmiş versiyonunda, en gelişmiş aviyoniklere sahip tamamen yükseltilmiş bir kokpit olacak. Ayrıca uçak, ikinci aşama bir güç ünitesi ile donatılacak. Yükseltilmiş Su-57'nin seri üretimi 2025'ten itibaren başlayacak" dedi.

Kaynak ayrıca, Megapolis araştırma ve geliştirme projesinin bir parçası olarak Su-57 avcı uçağının tek pilotluk bir versiyonunun da üretileceğini belirtti. TASS, bu bilgilere dair resmi bir onay olmadığını belirtti.

Rus kaynaklarına göre Sukhoi Su-57, her türlü hava, kara ve deniz hedeflerini yok etmek için tasarlanmış, Rus yapımı beşinci nesil çok amaçlı bir avcı uçağıdır. Su-57 savaş uçağı, kompozit malzemelerin geniş kullanımı ile gizli teknolojiye sahiptir, süpersonik bir seyir hızı yeteneğine sahiptir ve güçlü bir yerleşik bilgisayar dahil olmak üzere en gelişmiş yerleşik radyo-elektronik ekipmanla donatılmıştır.

Rus Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, 2024 yılı sonuna kadar 24 adet Su-57 almayı planlıyor. Bu sayının, 2028 yılına kadar 76'ya çıkması bekleniyor.

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