Rus ordusu insansız Udar'ı bekliyor

star.com.tr 12 Şubat 2021 Cuma 17:05 - Güncelleme: 12 Şubat 2021 Cuma 17:09

Savunma alanında, her geçen gün ilerleme kaydeden otonom sistemlere rağbet artıyor. Özellikle Türkiye gibi muharebe alanlarında S/İHA'larla operasyonel başarı elde etmiş ülkeler, diğerleri için birer örnek haline geliyor.

S/İHA'ların muharebe alanındaki dengeleri altüst ettiği teyit edilirken, kara araçlarını otonom hale getirmek için de çalışmalar devam ediyor.

Bu doğrultuda Rus ordusunun yakın zamanda UDAR adında yeni bir insansız kara aracını envanterine eklemesi bekleniyor.

RT'ye göre operasyonel prototip, ülkenin devlete ait savunma ve teknoloji şirketi Rostec'in bir parçası olan Signal All-Russian Bilim ve Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirildi.

Araçla ilgili açıklamalarda bulunan Rostec Muharebe Sistemleri Üretim Direktörü Bekhan Özdoyev, 'Hedefimiz Udar'ı tamamen otonom bir araç haline getirmekti. Bir sensör ve ölçüm cihazı sistemi aracılığıyla veri toplayan ve ardından içinden geçtiği arazi için en uygun rotaları oluşturmak üzere işleyen bir yapay zeka ile donattık. Sistem ayrıca, sahada muharebe görevlerini gerçekleştirmek için en uygun parametreleri hesaplayabilir.' dedi.

Signal grubu, Rus savaş sistemlerinin mevcut modelleri için yapay zeka çözümleri geliştirmeye odaklanıyor.

Udar, son yıllarda oldukça iyi bir performans sergileyen BMP-3 piyade savaş aracının geliştirilmesi sonucunda ortaya çıktı. Araç, 2015 yılında Rusya Savunma Bakanlığı'nın sponsor olduğu Innovations Show'da tanıtıldı.

İHA'LARLA İLETİŞİM HALİNDE İLERLEYECEK

Özdoyev, yeni aracın keşif ve veri için insansız hava araçlarıyla iletişim kurabileceği bir sisteme sahip olduğunu belirtti.

Savaş, gözetleme ve lojistik destek için tasarlanan Udar, BMP-3 zırhlı araç şasisine temelinde geliştirildi ve Ural 4320 şasisine dayalı bir mobil kontrol ünitesi ile birlikte geliyor.

Udar sistemi hem klasik hem de gelişmiş silahlarla donatıldı. 4 bin metre etkili 2A42 30 mm otomatik top, atış menzili 10 bin metre olan Kornet tanksavar güdümlü füzeler bunlardan başlıcaları...

Son teknoloji bir yangın kontrol sistemi ile birleştirilmiş yeni nesil elektro-optik ekipman, insansız aracın farklı aydınlatma koşullarında hem aktif hem de pasif olarak birden fazla hedefi eşzamanlı olarak izlemesini sağlıyor. Kamufle edilmiş nesneleri bile kolayca bulabiliyor.

Udar'ın yakın bir zamanda, Rus ordusuna teslim edilmesi bekleniyor.

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