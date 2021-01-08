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Savunma

Rus ordusuna Koalitsiya-SV takviyesi

Rus Silahlı Kuvvetleri'nin, ek 2S35 Koalitsiya-SV kundağı motorlu obüs alacağı bildirildi.

star.com.tr08 Ocak 2021 Cuma 20:26 - Güncelleme: 08 Ocak 2021 Cuma 20:26
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Rusya Savunma Bakanlığı, 5 Ocak'ta 18 birim 2S35 Koalitsiya-SV kundağı motorlu obüsün ilk olarak 2021'de Batı Askeri Bölgesi'nin Taman Motorlu Tüfek Tümeninin zırhlı birimlerinde hizmete gireceğini bildirdi.

Yeni Rus 152 mm kundağı motorlu obüs, 70 kilometrelik menziliyle düşmanların tanklarını, taktik nükleer silah sistemlerini, topçu ile havan topu bataryalarını, uçaksavar ile füze savunma sistemleri ve komuta kontrol tesislerini yok etmek için tasarlandı.

Koalitsiya-SV dakikada 16 top mermisi atabiliyor ve mühimmat kapasitesi 50-70 arasındadır.

star.com.tr

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