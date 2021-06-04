04 Haziran 2021 Cuma 08:44 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 08:44

ABD merkezli savunma haberleri dergisi The National Interest'te (NI) yayımlanan Mark Episkopos imzalı yazıda, "TOS-1, piyasaya sürüleli onlarca yıl olmasına rağmen Rusya'nın hızla genişleyen cephaneliğinde en ölümcül konvansiyonel silah sistemlerinden biri olmaya devam ediyor" ifadesine yer verildi.

Sputnik'in haberine göre, TOS-1'in mühimmatına dikkat çeken gazeteci, merminin iki bileşenden oluştuğunu belirterek, önce havaya kimyasal maddenin püskürtüldüğünü, ardından bu maddenin alevlenerek büyük şok dalgası oluşturduğunu yazdı.

Rus TOS-1 sisteminin, piyade birliklerine ve zırhlı araçlara ateş desteği için tasarlandığını kaydeden Episkopos, bu tip silahın en çok kapalı alanda etkili olduğunu ve geniş alanda kısa sürede düşman tahkimatlarını yok edebildiğini belirterek, "TOS-1'in yaylım ateşinden ölmek kesinlikle tatsız bir deneyim" ifadesini kullandı.

Yazıda, Rusya'nın 'Kavkas-2020' tatbikatı sırasında, TOS-1'in geliştirilmiş versiyonu olan TOS-2 sisteminin görüldüğü ifade edilirken yeni silahın daha uzun menzile ve otomatik hedefleme protokollerine sahip olduğunu belirtti.