Rus Tu-160, Amerikan B-1B'yi yenebilir mi?

star.com.tr 20 Ocak 2022 Perşembe 13:05 - Güncelleme: 20 Ocak 2022 Perşembe 13:05

Soğuk Savaş'ın silah yarışında geliştirilen önemli iki uçak... ABD'nin Rockwell B-1B Lancer'ı, Rusya'nın Tupolev Tu-160 Blackjack'i...



Rockwell International B-1B Lancer stratejik bombardıman uçağı ve Rus Tu-160 Blackjack, görsel olarak birbirine benziyor. Hatta görev ve yetenek kapasiteleri arasında örtüşmeler var, ancak iki uçak oldukça farklı.

İşte iki üretim amaçları ve bazı yetenekleri...

ROCKWELL B-1 LANCER



B-1A, Carter yönetiminin 1977'de bombardıman uçaklarının, yeni Sovyet hava savunma sistemlerine karşı başarısız olacağını anladıktan sonra yüksek irtifa, süpersonik bir bombardıman uçağı olarak tasarlandı.

Carter Yönetimi bu projeyi iptal ederek, balistik füzelere yöneldi. Daha sonra Northrop Grumman B-2A Spirit gizli bombardıman uçağının geliştirilmesine onay verdi, ancak bu geliştirme çalışmaları kamuoyuna açıklanmadı ve takip eden yıllar boyunca gizli kaldı.

Başkan Ronald Reagan süpersonik bombardıman uçağını B-1B olarak sahaya sürdü. Yeni B-1B, yüksek irtifa, hız, arazi maskeleme ve azaltılmış radar kesiti kombinasyonu kullanılarak düşük irtifa nüfuzu için optimize edilecekti.

Sonuç olarak B-1B'nin yüksek irtifa, yüksek hız performansından fedakarlık etmesi gerekti. B-1A, Mach 2.0'ın üzerinde bir azami hıza sahipken, B-1B, birçok yapısal değişikliği ve sabit geometri tasarımlarının sonucu, Mach 1.25'te zar zor uçabiliyordu.

Soğuk Savaş'ın sona ermesinden sonra, B-1B nükleer silahlardan arındırıldı ve 1995'te jetin tüm nükleer donanımının kaldırılmasıyla yeniden geleneksel role odaklandı. Nükleer yetenek yerine, bombardıman uçağına konvansiyonel silahlarla yeni bir geleneksel rol verildi.

Bu çalışmaların bir sonucu olarak bombardıman uçağı, gelişmiş sentetik açıklıklı radar kabiliyeti ve hassas güdümlü mühimmat taşıma kabiliyeti ile donatıldı. 11 Eylül 2001'den bu yana geçen yıllarda, bombardıman uçağı, Amerika'nın Irak ve Afganistan'daki görevler için, Sniper XR hedefleme podu ve veri bağlantıları gibi yeni sensörlerle donatıldı.

B-1B artık yoğun bir şekilde korunan hava sahası içinde savaşamayacak, ancak uçak, JASSM-ER ve LRASM gibi silahları kullanan bir seyir füzesi taşıyıcısı olarak, üst düzey bir savaşta hala önemli bir role sahip.

İlginç bir şekilde, üst düzey bir savaş sırasında, Rus Tu-160'a benzer bir role sahip olacağı anlamına geliyor.

TUPOLEV TU-160 BLACKJACK

Tu-160, B-1B'ye benzese de çok farklı bir uçaktır. Sovyetler Birliği, Blackjack'i öncelikle Üçüncü Dünya Savaşı sırasında nükleer bir saldırı gerçekleştirebilmek için tasarladı.

Bununla birlikte, Sovyet uçağı esas olarak, 'nükleer başlıklı seyir füzeleri fırlatmak için bir araç olarak' tasarladı. Uçak düşük seviyeli nüfuz etme yeteneğini korudu. Bu nedenle, Tu-160, B-1B'den çok daha büyük ve çok daha hızlıdır.

Maksimum kalkış ağırlığı 300 ton olan uçağın, azami hızı Mach 2.05'ten daha yüksektir. Buna karşılık, B-1B'in kalkış ağırlığı 215 tondur.

Tu-160'ların birincil silahları her zaman Kh-55MS gibi uzun menzilli seyir füzeleri olmuştur. Ancak, son aylarda Ruslar, seyir füzesinin geleneksel versiyonu olan Kh-555 versiyonunu Suriye'deki hedeflere karşı çok daha gelişmiş ve gizli Kh-101 seyir füzesinin yanında kullandılar. Uçak ayrıca nükleer başlıklı Kh-102'yi de taşıyor.

Yakın gelecekte Ruslar, Blackjack'in çok geliştirilmiş Tu-160M2 versiyonunun üretimine yeniden başlamayı umuyor. Yeni jetler, mevcut Tu-160 filosunu tamamlarken Rusya'nın mevcut Tu-22M Backfires ve Tu-95 Bear bombardıman uçaklarının yerini alacak.

star.com.tr