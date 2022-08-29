ABD Savunma Bakanlığı Yardımcısı Colin Kalsche, Ağustos ayında gazetecilerin F-16 uçaklarının Ukrayna'ya teslim edilip edilemeyeceği sorusuna yanıt vermeyi reddetmişti. Uzmanlar, F-16 teslimatı hakkında açıkça konuşmasalar da bunun mümkün olduğunu söyledi. Rus medyası Kanal 24'e konuşan Rus Savunma Ekspresi Uzmanı Ivan Kirichevsky ise, ABD'nin Ukrayna'ya teslim edeceği F-16 savaş uçakları hakkındaki pürüzleri anlattı.

RUS UZMANDAN F-16 İTİRAFI

Rus Savunma Ekspresi Uzmanı Ivan Kirichevsky, ABD'nin Ukrayna'ya teslim edeceği F-16 savaş uçakları hakkındaki gerçekleri Rus medyası Kanal 24'e anlattı. Ayrıca Kirichevsky, Pentagon'dan "müzakere etmeyi kabul etmeye" yönelik tüm kelime oyunlarının Ukrayna'ya teslimatlarda seyri etkilemediğini söyledi. Öte yandan Kirichevsky, aynı F-16'ların teslimatı için birçok özel nüans olduğunu kaydetti.

Diğer ülkelere F-16 teslimatlarına ilişkin Rus Savunma Ekspresi Uzmanı Ivan Kirichevsky, "Örneğin, Amerikalıların Bulgaristan ve Slovakya'ya bu tür uçakların tedariki için gerçekte eksik bir sözleşme var, çünkü 2022'nin başlarında başlaması gerekiyordu, ancak sonuç olarak en az bir yıl sonra gerçekleşecek." dedi.

POLONYA, MİG-29 UÇAKLARINI DEVREDECEKTİ

Kirichevsky, baharda Polonya'nın MiG-29 uçaklarını Ukrayna'ya devredeceği ve yerine F-16'ları alacağı konuşulduğunda hatırlattı. ABD'nin bunu da kabul etmediğini iddia eden uzman, "Nedeni, Amerikalıların yeni katı tip uçaklara sahip olmamasıydı." dedi.

Kirichevsky bir diğer iddiasında ise, Ukrayna için olumlu sonuçlanması gereken daha önemli bir süreci gizlemek amacıyla Amerikalıların üretim zincirlerini ertelediği konuşmasını dışlamamak gerekir şeklinde bir iddiada bulundu.

F-16'DA ALTYAPI BAHANESİ

2022 yılını işaret eden uzman, Ukrayna alt yapısına ilişkin, "Ancak F-16'ya hizmet edecek altyapıya sahip olmadığımız, dolayısıyla bu uçakları alamayacağımız iddiası da düşmanın dezenformasyonuna oynuyor. Sonuçta, 2011'de F-16'ların Mirgorod'a başarılı bir şekilde indiği Amerikalılar ve Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin ortak tatbikatları vardı. O zaman "geriye dönük altyapı" hakkında konuşmadıklarını ve 2022 hakkında ne söyleyebiliriz." şeklinde konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakan Yardımcısı'nın ilginç bir çekince yaptığını kaydeden Kirichevsky, Slovakya'nın MiG-29'u Ukrayna'ya ne zaman devredeceğini daha iyi anlamak için bir ipucu verdi. Öte yandan savunma ekspresi uzmanı, Ukrayna'nın F-15 ve F-16 uçaklarını tedarik etme seçeneğine odaklanması gerektiğini vurguladı.