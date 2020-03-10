10 Mart 2020 Salı 07:50 - Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 07:50

Esed rejiminin İdlib’de sivillere ve Türk askerlerine saldırılarının ardından Türk ordusu tarafından Esed güçlerine karşı başlatılan harekatta rejim ordusu büyük kayıplar vermişti. Türk ordusu tarafından Esed güçlerine karşı yapılan operasyonlarda en büyük başarıyı ise Türk yapımı SİHA’lar elde etti.

Rus yapımı kısa ve orta menzilli hava savunma sistemleri de Türkiye'nin SİHA'ları karşısında çaresiz kaldı.

Clash Report'un yayınladığı görüntülerde Türkiye’nin SİHA’ları karşısında Rus yapımı kısa ve orta menzilli hava savunma sistemlerinin çaresizliğini gözler önüne serdi.

Rus yapımı hava savunma sistemlerini rezil eden görüntüler: SİHA'larımız karşısında çaresiz kaldılar