Dünyanın en hızlısı 'Brahmos'a talip çıktı

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Rus-Hint ortak yapımı dünyanın en hızlı seyir füzesi 'Brahmos'a talip çıktı

Filipinler'in, Rusya - Hindistan ortak yapımı süpersonik seyir füzesi Brahmos'u satın alacağı ileri sürüldü.

  • star.com.tr
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Hindistan basınında yer alan haberlere göre Filipinler, Rusya ile Hindistan'ın ortaklaşa geliştirdiği dünyanın en hızlı seyir füzesi olduğu ileri sürülen Brahmos'u alan ilk yabancı ülke olma yolunda ilerliyor.
 
Haberde Filipinler ordusunun Brahmos alımında fikir birliğine vardığı, maliyet görüşmelerinin ardından anlaşmanın gelecek yıl sonuçlanmasının beklendiği belirtildi.
 
Filipinler Ordusu, ülkenin kıyı savunmasını güçlendirmek için ekim ayında silah satın alma konusundaki ilgisini doğrulamıştı.
 
BrahMos sisteminin kara tabanlı versiyonu, geçtiğimiz hafta Manila'da düzenlenen bir silah fuarında sergilendi. Hindistan, Vietnam, Tayland ve Endonezya gibi diğer ülkelerle benzer görüşmelerde bulundu.
 
BRAHMOS FÜZESİ
 
Dünyanın en hızlı süpersonik füzesi olarak tanımlanan Brahmos, Hindistan ve Rusya tarafından ortaklaşa geliştirildi.
 
Füze, kara tabanlı versiyonun yanı sıra bir jet, gemi veya bir denizaltıdan fırlatılabiliyor. Geliştirilmiş modelinin menzilinin 500 km'ye kadar ulaştığı belirtiliyor.
 

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