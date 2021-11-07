Milliyet 7 Kasım 2021 Pazar 16:14 - Güncelleme: 7 Kasım 2021 Pazar 16:17

Tansiyonun her an savaşa evrilmesinden korkulan Karadeniz'de, Rus uzmanlar bir kez daha kara kara Bayraktarları nasıl etkisiz hale getirebilecekleri üzerine düşünmeye başladı.

Milliyet'in haberine göre, Rus basınına konuşan uzmanlar, Ukrayna'nın satın aldığı Bayraktar TB2 İHA saldırılarından korunmak için en az 10 Pantsir-S hava savunma füze sistemine ihtiyaç olduğunu söyledi.

10 TANESİ BİLE YETERLİ OLMAYABİLİR

Rus basınında çıkan haberlere göre, Donbass'ın Bayraktar TB2 dronlarından kendini koruması için en az 10 Pantsir-S hava savunma füze sistemine sahip olması gerekiyor ancak uzmanlar, bunun bile yeterli olmayacağı görüşünde.

Ana çarpışma hatlarında bir koruma sağlamak mümkün olacaktır. Ukrayna'nın kullandığı Bayraktar TB2'lere karşı garantili koruma için ise bu miktar iki kat daha fazla olmalı.

Bununla birlikte, Donbass'ta Rusya yanlısı milislere bu silahları edinmelerine izin verilse bile ki bu son derece düşük bir ihtimal olarak görülüyor, milisler bu hava savunma silahlarını kullanma becerisine sahip değil.

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Donbass'ta Bayraktar TB2 dronlarının kullanılmaya başladığını duyurdu. Bu saldırılara bakılırsa, milisler henüz bu SİHA'lara karşı koyacak araçlara sahip değil.

BAYRAKTAR'DAN YENİ SALDIRI

Ukrayna'nın yeni Bayraktar TB2 alacağını duyurduğu saatlerde cephe hattında silah sesleri duyuldu, bir asker yaralandı. Ancak asıl bomba, Ukrayna askerlerinin yayınladığı bir videoyla patladı.

Ukrayna, hafta içinde Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarına (SİHA) yenilerini ekleyeceğini açıkladı. Bayraktar SİHA ordusunun büyütülmesi kararını, bizzat Ukrayna lideri Vladimir Zelensky verdi.

Henüz satın alma kararının yankıları dinmeden, cephe hattında çekilen bir video, sosyal medyaya düştü. Yerel medya, Granitnoye bölgesinde Türk üretimi Bayraktar SİHA'larıyla yeni bir saldırının gerçekleştiğini ve söz konusu saldırıda Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrol noktasının hedef alındığını bildiriyor.

Gazeteci Yuri Butusov, Rus yanlısı ayrılıkçıların top atışlarının ardından Bayraktar TB2'nin havalandığını, ateşlenen füzelerle Granitnoye bölgesindeki en az iki iki top bataryasını yok edildiğini yazdı.

Askerlerin paylaştığı görüntüler beklendiği gibi Rusya'da ses getirdi. Rus medyası, askerlerin başarılı saldırının ardından kutlama yapmalarını haberlerinde özellikle öne çıkardı. Ayrıca, komuta merkezindeki askerlerin konuşmalarından cephe hattında yeni bir saldırı planlandığı da yine Rus medyasındaki haberlerde göze çarpan detaylar arasında.

DÜNYA TWITTER MESAJIYLA DUYMUŞTU

Ukrayna ordusu 26 Ekim Salı günü akşam saatlerinde resmi Twitter hesabından açıklama yaparak Bayraktar TB2'lerin ilk kez bir saldırıda kullanıldığını ve Rus sistemlerini paramparça ettiğini duyurmuştu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, dün yaptığı açıklamada, Ekim ayının son günlerinde Donbas'ta ilk kez Bayraktar TB2 SİHA'sıyla gerçekleştirilen saldırının, Minsk Anlaşmasını ihlal etmediğini söylemişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Ekim ayının son günlerinde Donbas'ta ilk kez Bayraktar TB2 SİHA'sıyla gerçekleştirilen saldırının, Minsk Anlaşmasını ihlal etmediğini söylemişti.

Rus medyası ise, Bayraktar TB2'lerin kullanılmasının Moskova tarafından 'çok tehlikeli bir oyun' olarak nitelendiğini kaydediyor. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya'nın sarfettiği sözleri sayfasına taşıyan Ria, diplomatın "Kiev Bayraktar TB2'yi kullanması halinde hayal bile edemeyeceği sonuçlar ortaya çıkabilir" dediğini aktardı.

UYDU GÖRÜNTÜLERİ İŞGAL KORKUSUNU ARTIRDI

Moskova Kiev'i Rusya'yı savaşa çekmekle suçlarken, hafta içinde ortaya çıkan uydu görüntüleri Ukrayna sınırında yeni bir Rus askeri yığınağını gösterdi. Fotoğraflar, Putin'in yeni bir işgale girişeceği korkularına yol açtı.

Pazartesi günü yayınlanan uydu görüntüleri, Belarus ve Ukrayna sınırına yakın Rus kasabası Yelnya yakınlarında tankların, zırhlı birimlerin ve topçuların yanı sıra kara birliklerinin biriktiğini gösteriyor.

Uydu görüntüleri, Beyaz Rusya ile ortak bir askeri tatbikatın bitmesinin ardından, Eylül ayının sonundan bu yana tanklar da dahil olmak üzere Rus birliklerinin yığıldığını gösteriyor. Pazartesi günü Maxar Technologies tarafından çekilen görüntülerde ayrıca birlik çadırları ve bir idari alanın yanı sıra, zırhlı birimler ve destek ekipmanları da görülüyor.

Rus keskin nişancıların da Ukrayna sınırındaki Krasnodar bölgesinde bir atış yarışmasına katıldıkları görüldü. Moskova hareketliliği bir tatbikat olarak nitelendirdi ancak askeri unsurların büyük bölümü haftalardır bölgede ve analistler bunu Biden'a bir uyarı olarak görüyor.

Politico haber kaynağı, Pazartesi günü çekilen ticari uydu fotoğraflarının, Rusya'nın bu baharda büyük bir yığınağın ardından Ukrayna sınırına bir kez daha asker ve askeri teçhizat yığdığı yönündeki son haberleri doğruladığını bildirdi.

ABD merkezli kar amacı gütmeyen analiz grubu CNA'nın Rusya araştırmaları programı direktörü Michael Kofman da Washington Post'a verdiği demeçte, ortada şüpheli bir durum olduğunu vurgulayarak, "Mesele şu ki, bu bir tatbikat değil. Bir eğitim egzersizi gibi de görünmüyor. Bir şeyler oluyor ama tam olarak ne oluyor?" diye konuştu. Kofman, uydu görüntülerine göre Rusya'nın 41. Birleşik Silahlı Ordusu'na bağlı güçlerin ortak tatbikattan sonra Sibirya'nın Novosibirsk kentindeki üslerine dönmediğini, bunun yerine Ukrayna sınırındaki diğer Rus güçlerine katıldığını gösterdiğini söyledi.

Sosyal medyada geçtiğimiz günlerde yayınlanan videolarda da, askeri trenlerin ve kamyon konvoylarının Rusya'nın güneybatısında Ukrayna yakınlarına tank ve füzeleri taşıdığı görülmüştü. İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir ABD'li yetkili, Washington Post'a bu yılın başlarındaki kadar olmasa da, Moskova'nın güçlerinde belli bir hareketlilik olduğunu doğruladı.

Rusya lideri Vladimir Putin 2021'in ilkbaharında Kırım çevresi ve Ukrayna çevresine sayıları 100 bini aşan bir ordu yığmış, savaş korkusu Karadeniz çevresinden dünyaya yayılmıştı. Günler sonra ise Ukrayna'dan Gürcistan'a doğru seyreden İngiliz savaş gemisi Kırım çevresinde Rus savaş uçaklarının uyarı ateşine maruz kalmış ve savaşın kıyısından dönülmüştü.

BAYRAKTAR TB2 RUS MEDYASININ HEDEFİNDE

Rus resmi televizyonunda yayınlanan skandal animasyona Türkiye yanıt verdi, görüntüler ve Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı Twitter mesajı büyük ses getirdi. Rusya devlet kanalı Rossiya 1 (Rusya 1), hafta içinde 'Rus Lancet kalkış yaparken Türk Bayraktarlarının şansı yok' başlığıyla bir haberi ekrana getirdi.

Ukrayna'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'ları satın aldığını belirten Rossiya 1, Rus muharebe drone'u Lancet'ın test görüntülerinde Türk SİHA'sına saldırdığı simülasyonu yayınladı. Bayraktar TB2'nin açık şekilde hedefe konulduğu haberde, Rus yeni nesil Lancet drone'larının Suriye'deki saldırılarda kullanıldığı da hatırlatıldı.

SELÇUK BAYRAKTAR RETWEET ETTİ

Türkiye ise, Rossiya 1'in skandal animasyonuna birkaç gün sonra Roketsan'ın test videosuyla yanıt verdi, üstüne Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ise manidar bir Twitter mesajı paylaştı.

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Perşembe günü ilk atış testini gerçekleştirdi. TİHA'nın kullandığı füzeler ise, Roketsan tarafından geliştirilen MAM-C, MAM-L ve MAM-T idi.

MAM (Mini Akıllı Mühimmat) ailesinin yeni üyesi MAM-T ilk kez kullanılırken, TİHA testini Selçuk Bayraktar Çorlu'daki merkezden bizzat yönetti. Farklı platformlara uyumlu geliştirilen MAM-T, insansız hava araçlarında 30 km menzil kabiliyetine sahip.

Zırhlı ve zırhsız araçlar, binalar ile su üstü hedeflerini vurabilen yeni füzenin görüntülerini Roketsan yayınladı, kayıtta Rus üretimi Pantsir hava savunma sistemlerinin vurulduğu görüldü. Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Roketsan'ın yayınladığı test videosunu retweet edip "Animasyon değil" mesajını yazdı.

BAYRAKTAR SATIN ALAN İLK NATO ÜYESİ POLONYA

Rusya'nın Avrupa'daki toprağı Kaliningrad'la sınırı olan Polonya, NATO'daki müttefiki Türkiye'den son yılların gözde silahı Bayraktar TB2 satın aldı. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, devlet radyosunda yaptığı açıklamada Türkiye'den silahlı insansız hava araçları (SİHA) temin edeceklerini duyurdu.

Türkiye'nin ihraç edeceği silahlı droneların sayısı 24. Ankara, özellikle Libya'da ve Dağlık Karabağ'daki savaşın kaderini değiştiren Bayraktar TB2 droneların ilk teslimatını 2022 yılında yapacak. Bakan Blaszczak'ın verdiği bilgiye göre, SİHA'lar tanksavar roketlerle donatılmış olacak. Polonya ayrıca Türkiye'den lojistik ve eğitim paketi de satın alacak.

Doğu Avrupa ülkesi Polonya, çoğunlukla ABD silahları kullanıyor. Varşova yönetimi, 2020 yılında Amerikan silahlarını satın almak için 4,7 milyar dolar harcadı.