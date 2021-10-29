29 Ekim 2021 Cuma 12:12 - Güncelleme: 29 Ekim 2021 Cuma 12:34

Karadeniz'de fırtına kopmak üzere. Geçtiğimiz yıl savaşın eşiğine gelen iki ülke arasındaki tansiyon son günlerde yine zirveye çıkmış durumda. Dün, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı tank sevkiyatının ardından bugün de Kiev yönetiminin geri adım atmayacağını gösteren görüntüler ortaya çıktı.

Rus medyasında yayınlanan karelere göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, zırhlı araçları ve topçuları hızlı bir şekilde Donbass'a aktarıyor ve yıl sonuna kadar bölgeyi ele geçirmeye hazırlanıyor.

Rus haber ajansı Avia.pro, en az iki trenin yüklediği yaklaşık 50 tank, birkaç düzine top ve roket topunun yanı sıra hafif zırhlı araçlara ait görüntüleri paylaştı. Habere göre, Ukrayna zırhlı kuvvetlerini kullanarak bir kara operasyonu başlatmaya hazırlanıyor.

TEK BASKINLA YOK ETME FIRSATI

Rus basınının bir diğer iddiası ise Bayraktar SİHA'larla ilgili. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, daha önce belirtildiği gibi 12 Bayraktar TB2 saldırı uçağı değil, bu modelin 30 insansız hava aracı ile silahlandırılıyor.

Her ne kadar bu veriler için bir teyit olmasa da, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ilkbaharda 18 Türk SİHA'sını hizmete aldı. Şimdi bu, Ukrayna ordusuna milislerin savunma hatlarını ve pozisyonlarını tek bir büyük baskınla tam anlamıyla yok etme fırsatı veriyor.

Milliyet'in haberine göre, Askeri gözlemci Akim Apachev, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde hizmette olan 30 insansız hava aracının varlığı hakkında bilgi verdi ve bunun sadece Donbass için değil, aynı zamanda Rusya için de ciddi bir meydan okuma olduğunu vurguladı.

'YAPABİLECEKLERİ HİÇBİR ŞEY YOK'

Apachev, yaşanılan Bayraktar paniğini şu sözlerle anlattı: "Evet, Türk kuşları yüksek hassasiyetli ve çok etkili silahlar. Hem Libya'da hem de Suriye'de Rus hava savunma sistemleri bu sorunla kolay başa çıkamadı. Evet, Rusya yanlısı militanların hava savunmasının (resmi olarak) bu araca karşı koyabilecekleri hiçbir şey yok.

Kendi tahminlerime göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri şu anda 30'dan fazla Bayraktar TB2 birimiyle donanmış durumda. Ve bu, her şeyden önce, yaklaşan olaylara bir şekilde tepki vermesi gerekecek olan Rusya için ciddi bir zorluk."

Şu ana kadar, Ukrayna Savunma Bakanlığı yalnızca bir saldırıyı onayladı, ancak kuvvetle muhtemel bu sayının birden fazla olduğu da gelen iddialar arasında.

MOSKOVA'DAN TANK SEVKİYATI

Ukrayna'nın Türkiye'den aldığı Bayraktar TB2 ile Rus yanlısı ayrılıkçılara füze fırlattığı Donbas'ta askeri hareketlilik arttı, Rus siteleri Putin'in sınıra tank sevk ettiğini bildiriyor.

Türkiye'nin gururu Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) ilk kez saldırı düzenlendiğini duyuran Ukrayna, Çarşamba akşamı ordu birliklerinin ateş hattındaki bir köyü kurtardığını açıkladı.

Bayraktar TB2'nin sınırı geçmeden vurduğu mevzi, Rusya'da büyük bir şaşkınlığa yol açtı. Kremlin'den resmi açıklama gelirken, Rus medyasında onlarca haber göze çarpıyor.

RIA PES DEDİRTTİ

'Donbas'taki Bayraktar saldırısının gerçek hedefi' başlığını kullanan Ria, Türk SİHA'sının devreye sokulmasıyla Rusya ve Almanya arasındaki Kuzey Akım-2 hattının hedeflendiğini savundu. Granitnoye köyünde gerçekleşen saldırının ardından Ria'ya konuşan drone uzmanı Denis Fedutinov, Türk SİHA'larının Rus hava savunma sistemleri karşısında oldukça 'savunmasız' olduğunu ileri sürdü.

Fedutinov, şaşırtıcı bir şekilde her cephede Bayraktar karşısında paramparça olan Pantsir'leri de gündeme getirdi ve Rus yanlısı ayrılıkçıların SİHA'ları düşürmek için ellerinde hiçbir şey olmadığını söyledi.

BOMBARDIMAN JETLERİ KARADENİZ'DE

Rusya Savunma Bakanlığı, iki uzun menzilli bombardıman uçağı Tu-22M3'lerin Çarşamba günü Karadeniz semalarında uçtuğunu duyurdu. Stratejik füze taşıyabilen uçaklara Karadeniz üstünde S-27'lerin eşlik ettiği bildiriliyor.

Rus ordusuna yakınlığıyla bilinen internet siteleri ise, Ukrayna'nın Bayraktar TB2'lerle şimdiye kadar en az 30 saldırı düzenlediğini iddia edip Rus hava savunma sistemlerinin şimdiye kadar 15 Türk SİHA'sını düşürdüğünü ileri sürdü.

Yayınlanan bir videoda ise, Rus ordusunun Ukrayna sınırına trenlerle tank ve zırhlı araçlar sevk ettiği görüldü. Bryansk çevresinde kaydedilen video henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmış değil.

Rusya lideri Vladimir Putin 2021'in ilkbaharında Kırım çevresi ve Ukrayna çevresine sayıları 100 bini aşan bir ordu yığmış, savaş korkusu Karadeniz çevresinden dünyaya yayılmıştı. Günler sonra ise Ukrayna'dan Gürcistan'a doğru seyreden İngiliz savaş gemisi Kırım çevresinde Rus savaş uçaklarının uyarı ateşine maruz kalmış ve savaşın kıyısından dönülmüştü.

DÜNYA TWITTER MESAJIYLA DUYDU

Salı günü akşam saatlerinde resmi Twitter hesabından açıklama yapan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Bayraktar TB2'lerin ilk kez bir saldırıda kullanıldığını ve Rus sistemlerini paramparça ettiğini duyurmuştu.

Açıklamada, "Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Korgeneral Valeriy Zaluzhny'nin emriyle, orta irtifa uzun dayanıklılık keşif ve muharebe kullanımı insansız hava aracı Bayraktar, ilk kez saldırı görevinde kullanıldı" denilmişti.

Kremlin'den ilk açıklama, sözcü Dmitry Peskov'dan geldi. Peskov, Ukrayna'ya söz konusu silahların temin edilmesinin Donbas'taki durumu istikrarsızlaştıracağı yönündeki görüşlerinin doğrulandığını savundu. Sözcü Peskov, daha önce Türk SİHA'larının Rus halkına karşı kullanılabileceğini iddia etmişti.

TÜRK SİHA'LARI SİNYALLERİ KESTİ

Moskova'yı alarma geçiren Türk droneları, 2021 yılında ilk defa Kırım'daki Rus ordusunun çalışmalarına müdahalede bulunurken görülmüştü. Kırım çevresindeki Bayraktar TB2 uçuşu, Rus medyası tarafından haberleşirilmişti.

Sunulan resimde, dronun kısmi de olsa uçuş yolu görülebiliyor. Kısa menzilli hava savunma sistemleri tarafından tespit edilme şansını en aza indirmek için transponder sinyalinin kasıtlı olarak kapatıldığı biliniyor.

BAYRAKTAR TB2 RUS MEDYASININ HEDEFİNDE

Rus resmi televizyonunda yayınlanan skandal animasyona Türkiye yanıt verdi, görüntüler ve Selçuk Bayraktar'ın paylaştığı Twitter mesajı büyük ses getirdi. Rusya devlet kanalı Rossiya 1 (Rusya 1), hafta içinde 'Rus Lancet kalkış yaparken Türk Bayraktarlarının şansı yok' başlığıyla bir haberi ekrana getirdi.

Ukrayna'nın Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA'ları satın aldığını belirten Rossiya 1, Rus muharebe drone'u Lancet'ın test görüntülerinde Türk SİHA'sına saldırdığı simülasyonu yayınladı. Bayraktar TB2'nin açık şekilde hedefe konulduğu haberde, Rus yeni nesil Lancet drone'larının Suriye'deki saldırılarda kullanıldığı da hatırlatıldı.

SELÇUK BAYRAKTAR RETWEET ETTİ

Türkiye ise, Rossiya 1'in skandal animasyonuna birkaç gün sonra Roketsan'ın test videosuyla yanıt verdi, üstüne Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ise manidar bir Twitter mesajı paylaştı.

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), Perşembe günü ilk atış testini gerçekleştirdi. TİHA'nın kullandığı füzeler ise, Roketsan tarafından geliştirilen MAM-C, MAM-L ve MAM-T idi.

MAM (Mini Akıllı Mühimmat) ailesinin yeni üyesi MAM-T ilk kez kullanılırken, TİHA testini Selçuk Bayraktar Çorlu'daki merkezden bizzat yönetti. Farklı platformlara uyumlu geliştirilen MAM-T, insansız hava araçlarında 30 km menzil kabiliyetine sahip.

Zırhlı ve zırhsız araçlar, binalar ile su üstü hedeflerini vurabilen yeni füzenin görüntülerini Roketsan yayınladı, kayıtta Rus üretimi Pantsir hava savunma sistemlerinin vurulduğu görüldü. Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, Roketsan'ın yayınladığı test videosunu retweet edip "Animasyon değil" mesajını yazdı.

BAYRAKTAR SATIN ALAN İLK NATO ÜYESİ POLONYA

Rusya'nın Avrupa'daki toprağı Kaliningrad'la sınırı olan Polonya, NATO'daki müttefiki Türkiye'den son yılların gözde silahı Bayraktar TB2 satın aldı. Polonya Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, devlet radyosunda yaptığı açıklamada Türkiye'den silahlı insansız hava araçları (SİHA) temin edeceklerini duyurdu.

Türkiye'nin ihraç edeceği silahlı droneların sayısı 24. Ankara, özellikle Libya'da ve Dağlık Karabağ'daki savaşın kaderini değiştiren Bayraktar TB2 droneların ilk teslimatını 2022 yılında yapacak.