İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Aralık 2020 Cumartesi / 27 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8449
  • EURO
    9,5103
  • ALTIN
    463.8
  • BIST100
    1370.7
Savunma

Rusya 8 bin kilometre menzilli füzeyi ateşledi

Rusya Savunma Bakanlığı, yaklaşık menzili 8 bin kilometre olan “Bulava” tipi balistik füzenin test edildiğini duyurdu.

IHA12 Aralık 2020 Cumartesi 17:24 - Güncelleme: 12 Aralık 2020 Cumartesi 17:24
ABONE OL

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Büyük Okyanus’ta bulunan Ohotsk Denizi’nde “955 Borey” projesine ait Vladimir Monomakh isimli nükleer denizaltıdan “Bulava” tipi balistik füzenin ateşlendiği duyuruldu. Savunma Bakanlığı, denizaltıdan fırlatılan 4 adet Bulava balistik füzesinin Arkhangelsk bölgesindeki Çija eğitim sahasında belirlenen hedefleri başarıyla vurduğunu ifade ederken, balistik füzelerin normal seyir hızında yol aldığını açıkladı.

Rusya’nın Pasifik filosuna bağlı nükleer denizaltıdan yapılan fırlatmaların önceden planlanan atış programına göre yapıldığı, tatbikat sırasında denizcilerin yüksek performans ve profesyonellik gösterdiğine de vurgu yapıldı.

Rusya’nın en pahalı projelerinden olan 955 Borey kapsamında denizaltılara yerleştirilen Bulava, üç aşamalı katı yakıtlı kıtalararası balistik füzesi olarak dizayn edildi. Bulava, yaklaşık olarak 8 bin kilometre menzili ile dikkat çekerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Bulava ile NATO’nun füze kalkanını deleceklerini savunmuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.