27 Ağustos 2020 Perşembe 10:28 - Güncelleme: 27 Ağustos 2020 Perşembe 11:48

Rusya, 'Çar Bombası'na ait görüntüleri yayınladı. Görüntüler ülkenin nükleer departmanı ROSATOM tarafından yayınlandı.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, nükleer bomba 30 Ekim 1961’de Arktik Okyanusu yakınlarındaki Severny Adası’nda patlatılmıştı.

50 milyon ton ağırlığındaki bombanın, Hiroşima’ya atılan bombadan 3.333 kez daha güçlü olduğu bildirildi.

Patlama sonucunda mantar biçiminde yükselen bulut kütlesi 67 km genişliğinde yayıldı. Patlamanın neden olduğu şok dalgaları 5 şiddetinde bir depreme neden olurken yayılan radyasyon Norveç'e kadar ulaştı.