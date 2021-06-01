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Savunma

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Hindistan S-400 sevkiyatına bağlılığını teyit ediyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Hindistan'a S-400 hava savunma sistemi sevkiyatında bir değişiklik olmadığını belirterek, 'Hindistan yönetimi S-400 anlaşmalarına bağlılıklarını teyit ediyor.' dedi.

AA01 Haziran 2021 Salı 17:48 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 17:50
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Lavrov, BRICS (Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika) ülkeleri dışişleri bakanları toplantısının ardından video konferans yöntemiyle basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Rusya'nın SWIFT ödeme sisteminden çıkarılmasına yönelik çeşitli tehditlerin dile getirildiğini anlatan Lavrov, "Rusya uluslararası ekonomik sisteme zarar verme niyetinde değil. Bunun tüm taraflara, istisnasız her kesime zarar vereceğini düşünüyoruz. Ancak Rusya'ya yönelik böyle tehditler dile getirildiği için bizim de bazı sonuçlar çıkarmamız gerekiyor." diye konuştu.

Rus hükümetinin ve ilgili kurumların Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılma olasılığına yönelik hazırlıklar yaptığını belirten Lavrov, "Hükümetimizin her türlü olayda ortaklarımızın çıkarlarını ve çıkarlarını güvenilir bir şekilde desteklemek için gerekli tüm önlemleri almaya devam edeceğinden eminim." dedi.

Rusya ile Hindistan arasındaki S-400 hava savunma sistemlerinin sevkiyatına yönelik anlaşmayı da değerlendiren Lavrov, "Hindistan'a S-400 sevkiyatında bir değişiklik görmüyoruz. Hindistan yönetimi S-400 anlaşmalarına bağlılıklarını teyit ediyor." ifadesini kullandı.

Hindistan'ın Rusya'dan 5,4 milyar dolar bedelle S-400 hava savunma sistemleri satın almasıyla ilgili anlaşma Kasım 2018'de imzalanmıştı. Sevkiyatın bu yılın ikinci yarısında başlaması bekleniyor.

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