Rusya duyurdu! 'Askeri çatışmanın kabus senaryosu geri dönüyor'

star.com.tr 2 Aralık 2021 Perşembe 18:02 - Güncelleme: 3 Aralık 2021 Cuma 10:18

Lavrov bugün yaptığı bir açıklamada, Avrupa'nın bir askeri çatışma durumuna dönebileceğini ve NATO'nun Rusya'nın gerilimi azaltmak için tüm önerilerini dinlemeyi tamamen reddettiğini iddia etti.

Rus Bakan konuşmasında, Moskova'nın kıtada hızla erozyona uğrayan stratejik istikrarı geliştirmek istediğini vurguladı.

'ASKERİ ÇATIŞMANIN KABUS SENARYOSU GERİ DÖNÜYOR'

Lavrov, ABD liderliğindeki NATO bloğunu yapıcı tartışmayı reddetmekle suçlayarak, "NATO, gerilimin azaltılması ve tehlikeli olayların önlenmesi konusundaki önerilerimizi dikkate almayı reddediyor. Aksine, ittifakın askeri oluşumu Rusya sınırlarına yaklaşıyor... Askeri çatışmanın kabus senaryosu geri dönüyor."

Lavrov'un yorumları, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınak yapıldığı iddiasıyla ilgili artan korkular arasında geldi. Kasım ayının başından bu yana, bazı Batılı medya kuruluşları Moskova'nın komşusunu "istila" planladığını iddia etti, bu iddia Kremlin tarafından şiddetle reddedildi.

Geçen ay NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'dan askeri faaliyetleri konusunda şeffaf olmasını istedi ve sözde asker birikimini "büyük" ve "olağandışı" olarak nitelendirdi.

"Açık görüşlü olmalıyız, karşılaştığımız zorluklar konusunda gerçekçi olmalıyız . Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan eylemlerde bulunmak için daha önce bu tür askeri yetenekleri kullanmaya istekli olduğunu biliyoruz."

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