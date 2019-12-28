28.12.2019 16:37 - Güncelleme: 28.12.2019 16:37

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin bir üst versiyonu olacak S-500 sisteminin ilk denemelerinin 2020 yılında yapılacağı, bu savunma sistemlerinin teslimatlarınınsa 2025’te başlamasının planlandığı belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, Krasnaya Zvezda gazetesine açıklamalarında, “S-500 sisteminin ilk denemelerinin gelecek yıl başlaması planlanmış durumda. Seri üretimin başlamasıyla üretilen bu savunma sistemlerinin teslimatlarınınsa 2025’te başlaması planlanıyor” dedi.

S-500 sisteminin nasıl özelliklere sahip olacağı henüz net olarak bilinmiyor.