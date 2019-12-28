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Savunma

Rusya duyurdu: S-500 teslimatları 2025'te başlayacak

Rusya, S-500 sisteminin ilk denemelerinin 2020 yılında yapılacağını açıkladı. S-500 teslimatlarının ise 2025'te başlayacağı ifade edildi.

28.12.2019  16:37 - Güncelleme: 28.12.2019  16:37
Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin bir üst versiyonu olacak S-500 sisteminin ilk denemelerinin 2020 yılında yapılacağı, bu savunma sistemlerinin teslimatlarınınsa 2025’te başlamasının planlandığı belirtildi.
 
Sputnik'in haberine göre, Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Aleksey Krivoruçko, Krasnaya Zvezda gazetesine açıklamalarında, “S-500 sisteminin ilk denemelerinin gelecek yıl başlaması planlanmış durumda. Seri üretimin başlamasıyla üretilen bu savunma sistemlerinin teslimatlarınınsa 2025’te başlaması planlanıyor” dedi.
 
S-500 sisteminin nasıl özelliklere sahip olacağı henüz net olarak bilinmiyor.
 

Türkiye'nin Otomobili''nden yeni görüntü

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