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Savunma

Rusya ile gerilimi artıracak silah! Zelenskiy: Kullanıma hazır hale geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Neptün füzelerinin testlerinin başarıyla tamamlandığını ifade ederek, füzelerin ülkenin silahlı kuvvetlerinin kullanımına verildiğini söyledi.

5 Temmuz 2021 Pazartesi 08:36 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 08:36
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, devlet testlerinin tamamlandığı Neptün seyir füzelerinin Karadeniz ve Azak Denizi'nde 'Rus saldırganlığına' karşı koyacak kabiliyete sahip olduğunu ifade etti.

Daha önce, Kiev yetkilileri defalarca 'Kırım Köprüsü'nü yok edebilecek' yeni bir füze sistemi geliştirdiklerini duyurmuştu.

Rusya Askeri Bilimler Akademisi'nden Prof. Sergey Gorbaçov'a göre, Neptün füzesi, ses hızının altında, kolay vurulabilen ve modern standartların çok altında olan bir silah.

Rusya Füze ve Topçu Bilimleri Akademisi Başkan Yardımcısı ve Jeopolitik Sorunlar Akademisi Başkan Yardımcısı Dr. Konstantin Sivkov ise, Ukrayna'nın geliştirdiği Neptün füzesinin, Sovyet X-35'in bir versiyonu olduğunu belirterek, bu füzenin potansiyel bir tehdit olarak görülmesi gerektiğini kaydetti. (Sputnik)

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