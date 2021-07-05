5 Temmuz 2021 Pazartesi 08:36 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 08:36

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, devlet testlerinin tamamlandığı Neptün seyir füzelerinin Karadeniz ve Azak Denizi'nde 'Rus saldırganlığına' karşı koyacak kabiliyete sahip olduğunu ifade etti.

Daha önce, Kiev yetkilileri defalarca 'Kırım Köprüsü'nü yok edebilecek' yeni bir füze sistemi geliştirdiklerini duyurmuştu.

Rusya Askeri Bilimler Akademisi'nden Prof. Sergey Gorbaçov'a göre, Neptün füzesi, ses hızının altında, kolay vurulabilen ve modern standartların çok altında olan bir silah.

Rusya Füze ve Topçu Bilimleri Akademisi Başkan Yardımcısı ve Jeopolitik Sorunlar Akademisi Başkan Yardımcısı Dr. Konstantin Sivkov ise, Ukrayna'nın geliştirdiği Neptün füzesinin, Sovyet X-35'in bir versiyonu olduğunu belirterek, bu füzenin potansiyel bir tehdit olarak görülmesi gerektiğini kaydetti. (Sputnik)