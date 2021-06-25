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Savunma

Rusya ilk kez MiG-31K savaş uçağı konuşlandırdı

Rusya, Suriye'ye ilk kez hipersonik füze taşıyan MiG-31K uçakları gönderdi.

25 Haziran 2021 Cuma 12:30 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 12:36
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Rusya Suriye'deki Hmeymim Hava Üssü'ne ilk kez hipersonik Kinjal füzelerini taşıyan iki MiG-31K savaş uçağı konuşlandırdı.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gazetecilere yapılan açıklamaya göre bugün Rus hava ve deniz kuvvetlerinin daimi görev güçleri Akdeniz'de ortak tatbikata başladı.

Sputnik'in haberine göre, Tatbikat kapsamında Hmeymim Üssü'ne yeni hipersonik Kinjal füzelerini kullanabilen iki MiG-31K uçağı gönderildi.

MiG-31K uçaklarından birinin mürettebat komutanı, uçakların Suriye'deki eğitim amaçlı görevler icra edeceğini belirterek, şunları söyledi: "Üsteki yeni uçuş pisti rahatlık sundu, yumuşak bir iniş oldu. İniş sistemleri ve hava üssü hem basit hem de zorlu hava koşullarında gece ve gündüz görevlerin yerine getirilmesini sağlıyor."

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